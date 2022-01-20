У берегов Таити найден самый большой коралловый риф

У берегов Таити найден самый большой коралловый рифКомментарии
Самый большой коралл в мире...
Ученые обнаружили редкий 3-километровый участок нетронутых кораллов у побережья Таити в самом сердце южной части Тихого океана на глубине 35 метров.
Исследователя из Французского национального центра научных исследований Летицию Эбуин поразил тот факт, что риф выглядит абсолютно здоровым, без признаков обесцвечивания.
Согласно отчету, опубликованному в 2020 году, всего за 10 лет из-за чрезмерного вылова рыбы и загрязнения погибло 14% кораллов. Теплая вода из-за изменения климата вызывает обесцвечивание самых нежных из них.
По словам океанографа Марка Икина, глубина защитила недавно обнаруженный риф от воздействия более высоких температур. Но опасность для него все же существует.
Океан занимает 72% поверхности земли, но только 20% его дна исследованы и засняты в высоком разрешении, а значит глубина может хранить еще больше секретов.