У берегов Таити найден самый большой коралловый риф

Самый большой коралл в мире...

Ученые обнаружили редкий 3-километровый участок нетронутых кораллов у побережья Таити в самом сердце южной части Тихого океана на глубине 35 метров.

Исследователя из Французского национального центра научных исследований Летицию Эбуин поразил тот факт, что риф выглядит абсолютно здоровым, без признаков обесцвечивания.

Нет никаких признаков болезни или вымирания. Это означает, что на них не повлияла деятельность человека, внешние раздражители или другие загрязнения Летиция Эбуин исследователь Французского национального центра научных исследований

Согласно отчету, опубликованному в 2020 году, всего за 10 лет из-за чрезмерного вылова рыбы и загрязнения погибло 14% кораллов. Теплая вода из-за изменения климата вызывает обесцвечивание самых нежных из них.

По словам океанографа Марка Икина, глубина защитила недавно обнаруженный риф от воздействия более высоких температур. Но опасность для него все же существует.

Риф будет подвергаться некоторым из тех же угроз, хотя ситуация немного другая. Здесь биоразнообразие более низкого уровня, чем на мелководных рифах. Вероятно, здесь обитают другие виды кораллов и рыб. Так что, хотя некоторые считают, что эти глубокие рифы могут служить спасательными шлюпками для мелководных кораллов, это, вероятно, не так Марк Икин океанограф

Океан занимает 72% поверхности земли, но только 20% его дна исследованы и засняты в высоком разрешении, а значит глубина может хранить еще больше секретов.