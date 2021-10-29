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мир

Изменения климата лучше всего видны с орбиты

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 Euronews
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Вид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС   -   Авторское право  Anonymous/AP2010
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Изменения климата планеты лучше всего видны "снаружи". Французский астронавт Тома Песке, который работает на борту Международной космической станции, накануне саммита COP26 рассказывает, как на его памяти менялся облик планеты: между двумя его полётами на МКС прошло 5 лет, и уже за это время разница очень заметна.

Тома Песке, астронавт ЕКА:

"Ураганы, лесные пожары — я таких никогда не видел во время предыдущего полёта. Лесные пожары достигают огромных размеров, колонны дыма видны из космоса в течение многих и многих дней. Это колоссальная энергия, страшно подумать о масштабах разрушений, которые они причиняют, и о судьбе тех, кто имел несчастье оказаться на пути этих пожаров".

В обращении к участникам COP26 астронавт говорит, что увиденное им "не может не беспокоить".

Тома Песке, астронавт ЕКА:

"Загрязнение рек, эрозия берегов достигают устья и уничтожают плодородные земли вверх по течению. Загрязнение воздуха, тающие ледники, вырубки в амазонских дождевых лесах — всё это очень хорошо видно с борта космической станции".

26-я сессия ООН по вопросам изменения климата будет проходить в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Мировые лидеры надеются на новое соглашение, которое не позволило бы планете нагреться больше, чем на 1,5°C.