Глобальное потепление гонит рыбу на север

В нашем ежемесячном выпуске мы расскажем о влиянии глобального потепления на наши океаны. В Дании появление новых видов таких как тунец и анчоус – признак больших изменений в связи с потеплением вод. Некоторые виды приспосабливаются, другие – едва выживают.
Но для начала, последние данные от Службы по климату "Коперник".
В Европе с апреля по май наблюдались холода с температурами на 0,5 градуса ниже среднего уровня 1991-2020 годов.
В целом климатические данные за последний месяц говорят о контрастах.
Очевидно явное несоответствие между холодным синим цветом над Европой и красной областью над Центральной Азией, где в прошлом месяце температура была на пять градусов выше средней.
Но были и настоящие крайности. За Полярным кругом наступила кратковременная теплая погода, 20 мая в деревне Нижняя Пеша температура поднялась до 31 градуса.
Переходя к аномальным осадкам, мы можем увидеть некоторые параллели с температурными картами. Более теплые районы были и более сухими - в Греции, Турции и России.
Тогда как на северо-западе Европы было и холодно, и сыро - в Уэльсе действительно был самый влажный май за всю историю наблюдений, там в прошлом месяце выпало 245 миллиметров осадков.
Климат гонит рыбу на север
Рыбы особенно чувствительны к изменениям температуры, и поскольку океаны нагреваются, некоторые виды перемещаются на север, другие прибывают с юга, некоторые адаптируются, а другие едва выживают – мы отправились в Данию, чтобы узнать больше.
В порту Гиллелейе к северу от Копенгагена готовится к продаже ежедневный улов.
Местных рыбаков давят ограничительные квоты, они жалуются на сельскохозяйственные стоки, загрязняющие воду. Но это не все. Теперь они столкнулись с новой проблемой, связанной с изменением климата.
По словам аукциониста Лассе Нордаля, они находят в своих сетях новые виды рыбы:
В чем причина перемещения рыбы в новые места обитания? Дело в том, что рыбы - хладнокровные животные, которые живут на грани своего верхнего температурного порога. Поэтому, в Европе некоторые виды рыб уходят на север от более теплых вод. Ученый Марк Пейн объясняет, почему:
Мы отправляемся в Технический университет Дании, где регулярный мониторинг датских вод отчетливо показывает влияние изменения климата.
По словам исследователя Луизы Лундгаард, есть две ключевые тенденции - появление таких видов, как тунец, хек и анчоус, и сокращение популяции местной рыбы, такой как балтийская треска.
Изменения, наблюдаемые здесь, в Дании, происходят во всем мире. Что мы должны сделать, чтобы популяции рыб приспосабливались к глобальному потеплению?
В то время как рыбная промышленность приспосабливается, мы, потребители, также можем помочь, покупая рыбу, которая считается экологически безопасной.