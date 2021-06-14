Глобальное потепление гонит рыбу на север

В нашем ежемесячном выпуске мы расскажем о влиянии глобального потепления на наши океаны. В Дании появление новых видов таких как тунец и анчоус – признак больших изменений в связи с потеплением вод. Некоторые виды приспосабливаются, другие – едва выживают.

Но для начала, последние данные от Службы по климату "Коперник".

В Европе с апреля по май наблюдались холода с температурами на 0,5 градуса ниже среднего уровня 1991-2020 годов.

Май 2021 оказался холоднее средних показателей за 1991-2020 годы euronews

В целом климатические данные за последний месяц говорят о контрастах.

Очевидно явное несоответствие между холодным синим цветом над Европой и красной областью над Центральной Азией, где в прошлом месяце температура была на пять градусов выше средней.

Но были и настоящие крайности. За Полярным кругом наступила кратковременная теплая погода, 20 мая в деревне Нижняя Пеша температура поднялась до 31 градуса.

Температура за Полярным кругом достигла 31 градуса по Цельсию euronews

Переходя к аномальным осадкам, мы можем увидеть некоторые параллели с температурными картами. Более теплые районы были и более сухими - в Греции, Турции и России.

Тогда как на северо-западе Европы было и холодно, и сыро - в Уэльсе действительно был самый влажный май за всю историю наблюдений, там в прошлом месяце выпало 245 миллиметров осадков.

Май 2021 в Уэльсе стал самым влажным за всю историю наблюдений euronews

Климат гонит рыбу на север

Рыбы особенно чувствительны к изменениям температуры, и поскольку океаны нагреваются, некоторые виды перемещаются на север, другие прибывают с юга, некоторые адаптируются, а другие едва выживают – мы отправились в Данию, чтобы узнать больше.

В порту Гиллелейе к северу от Копенгагена готовится к продаже ежедневный улов.

Местных рыбаков давят ограничительные квоты, они жалуются на сельскохозяйственные стоки, загрязняющие воду. Но это не все. Теперь они столкнулись с новой проблемой, связанной с изменением климата.

По словам аукциониста Лассе Нордаля, они находят в своих сетях новые виды рыбы:

Мы замечаем виды, которых здесь раньше не было в таком количестве. Например, в этом году были осьминоги. В последние годы также было довольно много длинных камбал; раньше мы их не видели тут. Барабулька - еще один вид, который начал появляться, пока в небольших количествах, но ее мы видим тут все чаще и чаще Лассе Нордаль аукционист

В чем причина перемещения рыбы в новые места обитания? Дело в том, что рыбы - хладнокровные животные, которые живут на грани своего верхнего температурного порога. Поэтому, в Европе некоторые виды рыб уходят на север от более теплых вод. Ученый Марк Пейн объясняет, почему:

Если становится слишком жарко на суше, можно укрыться под деревом или, может быть, зарыться в нору, в то время как океан, как правило, гораздо более однородный. Это не убежище. Здесь гораздо труднее передохнуть от более сложных условий, чем на суше Марк Пейн исследователь, Технический университет Дании

Мы отправляемся в Технический университет Дании, где регулярный мониторинг датских вод отчетливо показывает влияние изменения климата.

По словам исследователя Луизы Лундгаард, есть две ключевые тенденции - появление таких видов, как тунец, хек и анчоус, и сокращение популяции местной рыбы, такой как балтийская треска.

Сегодня 4-летняя особь трески по размерам меньше, чем, например, десять лет назад. И это потому, что они больше сосредоточены на воспроизводстве, чем на выращивании. И все это может быть из-за температуры воды, состояния и количества еды, и множества других факторов Луиза Лундгаард исследователь, Технический университет Дании

Изменения, наблюдаемые здесь, в Дании, происходят во всем мире. Что мы должны сделать, чтобы популяции рыб приспосабливались к глобальному потеплению?

Это, безусловно, создает проблему для всех сообществ и предприятий, которые зависят от океана по всему нашему побережью. По сути, они будут вынуждены адаптировать свои методы рыбной ловли, свои рыболовные снасти, способы хранения и обработки рыбы, вплоть до того, как они продают рыбу дальше по цепочке поставок. По сути всей рыбоперерабатывающей отрасли придется справляться с этими изменениями Марк Пейн исследователь, Технический университет Дании

В то время как рыбная промышленность приспосабливается, мы, потребители, также можем помочь, покупая рыбу, которая считается экологически безопасной.