Средиземное море перегревается, такие рекордно высокие показатели ученые зафиксировали впервые: в ноябре температура воды достигла 23°C, что представляет собой повышение на 5°C по сравнению с сезонными нормами. Эта волна тепла угрожает всей экосистеме. Пока дайверы находятся на глубине 15 метров, термометр показывает 21°C, такая температура была бы в норме на поверхности.

"Эти события сильнее, серьезнее и дольше. Одни виды будут мигрировать, другие исчезнут в этом регионе", — говорит океанолог Карина фон Шукманн.

С лета Средиземноморский бассейн пострадал от высоких температур, но больше всего пострадало побережье Франции. Рекордная жара 2003 года побита, и море настолько прогрето, что некоторые морские растения гибнут. Ученые обеспокоены тем, что эти явления усиливаются. Повышение средней глобальной температуры, периоды сильной жары и повышение температуры моря проявляются с возрастающей интенсивностью и частотой.

"Что особенно поразительно для нынешнего 2022 года, так это то, что месяцы с очень сильной аномалией, кажется, следуют друг за другом, в любом случае очень часто, - поясняет метеоролог Франсуа Жобар. - Мы думаем о месяце мае, который был самым жарким месяцем, был месяц август, который был вторым самым жарким месяцем, а теперь октябрь, который также является самым жарким месяцем".

Глобальное потепление и изменение климата с каждым годом становятся все более интенсивными. Морские волны тепла генерируются более теплой погодой, как и на суше, и с изменением климата они становятся более частыми и длятся дольше.