Искусственный интеллект спасает слонов от вымирания

К спасению африканских слонов от вымирания подключают искусственный интеллект. Группа исследователей из Великобритании и Нидерландов разработала специальный алгоритм поиска животных и пастбищ.

Программа анализирует спутниковые снимки местности и определяет территории, которые наиболее приспособлены для жизни слонов. Кроме того, она помогает считать животных.

Поскольку снимки больших территорий делаются в относительно короткие промежутки времени, такой подход снижает риски двойного подсчёта одних и тех же особей. Кроме того, эта технология позволяет не подвергать опасности людей и меньше беспокоить животных, — рассказывают создатели алгоритма. По словам сотрудницы Университета Бата Ольги Исуповой, новый подход должен помочь отслеживать нелегальную охоту:

«Учёт животных — важная составляющая подходов к проблемам охраны природы, в том числе борьбы с браконьерством. В настоящее время мы изучаем дополнительные возможности, — такие как обнаружение останков убитых животных, чтобы можно было фиксировать факты браконьерства, но этот проект находится ещё на ранней стадии».

Семейство слонов близ Бела-Бела, ЮАР AP Photo/Denis Farrell

По последним оценкам, в Африке осталось менее 420 тыс. слонов. За последние полстолетия их популяция сократилась на 60%. Те животные, которые живут в лесах, вымирают ещё быстрее — их число уменьшилось в семь раз за тридцать лет.

Международный союз охраны природы относит браконьерство к наиболее серьёзным угрозам для африканских слонов. Очень часто эти млекопитающие становятся жертвами охотников за слоновой костью. Ограничения на торговлю этим материалом, введённые в 1989 г., несколько снизили масштабы браконьерства. Когда в 2007 африканским странам разрешились продавать на аукционах изъятые бивни, количество незаконных убийств слонов выросло.

Голова слона в замке Несбитт в Булавайо, Зимбабве AP Photo/Jerome Delay, File

Наряду с браконьерством популяции слонов угрожает разрушение экосистемы. Из-за деградации среды обитания популяция позвоночных видов сократилась почти на треть, — этот процесс называют одним из ключевых эпизодов шестого массового вымирания на Земле.

Ранее к использованию искусственного интеллекта обращались для подсчёта китов, пингвинов и альбатросов. Схожие алгоритмы помогают вести учёт с дронов коал и белых медведей. Исследователи надеются, что с совершенствованием технологий они будут полезны и при изучении менее крупных животных.

Даже в случае, когда без участия людей не обойтись, как говорит Ольга Исупова, ИИ может оказать им существенную помощь при работе «на земле».