От романтических отношений до футбола и предполагаемой коррупции: депутаты Европарламента могут потерять свои политические позиции самыми разными способами. К моменту закрытия Европарламента 50 депутатов Европарламента не входили ни в какие фракции. Почему так получилось?

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Политическое внимание в преддверии выборов в ЕС было сосредоточено на крупных политических партиях, особенно в связи с перспективой роста правых группировок.

Но есть одна фракция, которая в последние годы растет, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, — десятки депутатов Европарламента, которые вообще не принадлежат ни к одной политической группе.

В феврале 2020 года, сразу после того, как британские депутаты Европарламента ушли в отставку из-за "брексита", всего 28 депутатов ЕС заседали в качестве независимых кандидатов, не связанных ни с одной из семи организованных политических фракций парламента.

Сейчас их 50, и, согласно опросу Ipsos для Euronews, они могут занять 68 из 720 мест на июньских выборах в Европейский парламент.

Иногда это связано с тем, что целые национальные партии - такие, как итальянское "Движение пяти звезд", оторваны от более широкого созвездия ЕС. Но иногда причины носят более личный или прозаический характер.

Euronews рассказывает о том, как депутаты, входящие в состав парламентской фракции, покидали её по разным причинам: от романтических отношений до футбола, от предполагаемой коррупции до оскорбления вышестоящих.

Скандалы

В декабре 2022 года на Европейский парламент обрушились обвинения в том, что иностранные субъекты пытались вмешаться в демократические процессы с помощью взяток. Продолжающийся политический скандал стал крупнейшим в истории института ЕС и повлиял на его авторитет и доверие граждан.

Он получил название "Катаргейт" и привел к серии внутренних реформ и аресту 8 человек. Среди них 3 бывших депутата Европарламента от социалистов, которым теперь предъявлены предварительные обвинения: гречанка Ева Кайли, итальянка Андреа Коццолино и бельгиец Марк Тарабелла.

Все трое настаивали на своей невиновности на протяжении всего расследования дела "Катаргейт".

Кайли в то время была вице-председателем парламента, а затем была исключена из группы социалистов и демократов по обвинению в преступном сообществе, коррупции и отмывании денег.

Двое других решили выйти из группы, а Тарабелла также уволился из парламентской делегации по связям с Арабским полуостровом. Все трое остаются депутатами Европарламента.

Ранее в этом году латвийского депутата Европарламента Татьяну Жданок обвинили в шпионаже в пользу Кремля. Brigitte Hase/EP

Это не единственный скандал, разразившийся в Европейском парламенте за последнее время. Ранее в этом году депутата Европарламента от Латвии Татьяну Жданок обвинили в шпионаже в пользу Кремля, хотя в видеоролике, опубликованном в Facebook, она отвергла эти обвинения.

По сообщениям СМИ, другие латвийские депутаты Европарламента предупреждают, что Жданок, возможно, не является единичным случаем.

Ее уже исключили из своей группы "Зеленые" и "Единая ассоциация свободной торговли" в 2022 году после того, как она проголосовала против резолюции, осуждающей военную агрессию Путина против Украины.

Ненавистники

В начале 2021 года единственный депутат Европарламента от Лейбористской партии Литвы Виктор Успасских был исключен из либеральной группировки "Обновляем Европу". В чем причина? В видеоролике, опубликованном в соцсетях, он назвал ЛГБТ "извращенцами", с которыми "нельзя мириться".

Позже литовский депутат Европарламента принес извинения, но группа все же проголосовала за его высылку.

Как узнал Успасских, оскорбления всегда чреваты неприятностями на рабочем месте, тем более, если речь идет об оскорблении начальника.

К сожалению, это стало новостью для депутата Европарламента от Венгрии Тамаша Дойча, который в 2020 году сравнил немецкого лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера с представителем гестапо.

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За это замечание он был отстранен от участия в правоцентристской группе. Только через год к нему присоединились другие члены его национальной партии, когда вся делегация ФИДЕС покинула ЕНП.

Предполагаемые хулиганы

Французский ультраправый депутат Европарламента Эрве Жювен был осужден за домашнее насилие в ноябре 2022 года. Партия, Национальное объединение Марин Ле Пен, уволила его, и с тех пор Жювен работает в парламентском комитете по бюджету в одиночку.

С другой стороны, депутату Европарламента от левых сил Греции Алексису Георгулису предъявлены обвинения в изнасиловании и нападении в связи с жалобой, поданной женщиной после инцидента в Брюсселе в 2020 году, в результате которого он был исключен из партии СИРИЗА.

В прошлом году бельгийские власти потребовали снять с него парламентскую неприкосновенность. Георгулис настаивает на своей невиновности, называя жалобу, поданную женщиной, ложной.

Спустя всего пару месяцев левые столкнулись с очередным внутренним увольнением после получения 13 отдельных сообщений о домогательствах, неподобающем и агрессивном поведении французского депутата Европарламента Анн-Софи Пеллетье по отношению к парламентским помощникам.

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Её партия France Insoumise объявила о ее исключении в декабре 2023 года.

Пеллетье категорически отвергла обвинения, утверждая, что в результате расследования, проведенного парламентским комитетом по борьбе с домогательствами, она была оправдана.

Маргиналы

Иногда депутаты Европарламента делают это в одиночку, потому что политика просто перестает работать.

В январе 2022 года Йорг Мойтен, долгое время занимавший пост лидера немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), ушёл в отставку из-за опасений, что его партия слишком сильно сдвигается вправо.

"Я слышу там вполне отчетливые отголоски тоталитаризма", — заявил он немецким СМИ.

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Политическая линия ультраправой группы "Идентичность и демократия" также не убедила голландского депутата Европарламента Марселя де Граафа, но совсем по другой причине.

Де Грааф покинул группу ID, заявив, что она антироссийская Eric Vidal/EP

Де Граафу грозило отстранение от членства в этой группе в 2022 году за чрезмерную поддержку Москвы. Затем он покинул фракцию, заявив, что она антироссийская.

Считается, что Грааф не единственный, кто вступил в сговор не с той публикой.

Еще в октябре 2023 года европейские социалисты приостановили членство трех словацких депутатов Европарламента — Моники Беновой, Роберта Хайзеля и Катарины Рот Неведаловой — поскольку их партия вошла в правительство вместе с ультраправой Словацкой национальной партией.

"Коалиционное соглашение несовместимо с прогрессивными ценностями", - говорится в опубликованном заявлении социалистов и демократов со ссылкой на позиции по войне в Украине, миграции, верховенству закона и правам ЛГБТ.

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Каталонские сепаратисты во главе с Карлесом Пучдемоном также подверглись шантажу со стороны других крупных групп.

После скандального референдума о независимости Каталонии в 2017 году Пучдемон скрылся от испанского правосудия и вернулся в Ватерлоо (Бельгия), где он стал независимым кандидатом на европейских выборах 2019 года вместе со своим коллегой Антони Комином.

Поступившая от них и члена той же партии Клары Понсати просьба о вступлении в группу "Зеленые" и ЕАС впоследствии была отклонена, поскольку эта группа уже принимала у себя представителей других левых партий, выступающих за независимость Каталонии. Появ, что им не хватит

Эта просьба вызвала внутренний раскол в рядах "зеленых", отчасти из-за того, что консервативная фламандская партия NVA поддержала Пучдемона во время его добровольного изгнания в Бельгию. Это не первый случай для Пучдемона, чья Каталонская европейская демократическая партия была исключена из рядов либералов в 2018 году.

Иконоборцы

Иногда причины, по которым депутаты Европарламента покинули свою политическую группу, не поддаются четкой классификации, а причины ухода столь же уникальны, как и их политика.

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Так обстоит дело с депутатом Европарламента от ультраправых Франческой Донато, которая была настолько против ряда мер по борьбе с пандемией COVID-19, поддержанных ее партией, что ушла из нее.

Донато сочла эти указы убийством свободы и дискриминационными, покинув партию Маттео Сальвини "Лига", став депутатом Европарламента без членства во фракции.

Есть и другие, которые просто последовали велению своего сердца.

Бывший депутат Европарламента от "зеленых" Мартин Бушманн ушел в отставку из-за того, что стало известно, что в 1990-х годах он был членом немецкой ультраправой партии НДП.

Бушманн объяснил, что это решение носило личный, а не политический характер: позже он заявил журналистам, что просто был по молодости и глупости влюбился в девушку из другого политического круга.

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Греческий депутат Европарламента Теодорос Загоракис покинул свою партию из-за другой, более глубокой любви — футбола.

Будучи бывшим профессиональным игроком и президентом ПАОК, одного из двух крупнейших футбольных клубов страны, Загоракис, по-видимому, не мог смириться с решением об исключении ПАОК из высшей лиги Греции.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сам исключил Загоракиса из партии "Новая демократия" в начале 2020 года, хотя экс-футболист уже через две недели сумел найти себе новый европейский дом среди социалистов.