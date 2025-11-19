Алматинский “Кайрат” привозит Лигу чемпионов в Центральную Азию

Крупнейший город Казахстана — Алматы — продвинул главный турнир УЕФА дальше на восток, чем когда-либо прежде. Местный клуб «Кайрат» вошёл в историю как самая восточная команда, вышедшая в Лигу чемпионов. Матч в Алматы провели более чем в 13 часах лётного пути от Мадрида — это одна из самых удалённых встреч турнира.

Неожиданная жеребьёвка УЕФА привела в Казахстан одну из самых титулованных команд мира — мадридский «Реал». Всю страну охватила футбольная лихорадка: билеты исчезли из продажи за считанные часы, и сотни тысяч болельщиков лишились шанса попасть на игру мечты.

Эта новость вызвала волну восторга по всему Казахстану — и в сети, и за её пределами. Казнет заполонили нейросетевые мемы с Килианом Мбаппе в казахской национальной одежде, пробующим блюда местной кухни — традиционный жест гостеприимства в Казахстане для почётных гостей. Тем временем весь город окрасился в жёлто-чёрные тона — цвета местного клуба.

В день матча очередь растянулась далеко за пределы Центрального стадиона: люди со всей страны всё ещё надеялись достать билет. Атмосфера была по-настоящему праздничной — раскрашенные лица, флаги, шарфы, поднятые вверх в ожидании исторического события.

Почему такой ажиотаж?

Последний раз Казахстан переживал такую футбольную эйфорию в 2015 году, когда столичная команда «Астана» впервые вышла в групповой этап Лиги чемпионов. С тех пор страсти поутихли, пока алматинский «Кайрат» не обыграл шотландский «Селтик» в плей-офф. Эта победа не только возродила футбольные надежды страны, но и принесла «Кайрату» право сыграть с одним из самых титулованных клубов мира — мадридским «Реалом».

Когда жеребьёвка показала, что «Кайрат» сыграет с мадридским «Реалом», эмоции в алматинском клубе зашкалили: футболисты буквально взорвались от радости — этот момент команда позже выложила в сеть.

Основанный в 1954 году в Алматы, «Кайрат» давно стал символом казахстанского футбола. Это единственная команда страны, когда-либо игравшая в высшей лиге СССР, а также четырёхкратный чемпион Казахстана. Медленно, но, верно, клуб превращается в кузницу международных футбольных талантов: уже в следующем сезоне 17-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев перейдёт в лондонский «Челси» — шаг, ставший важной вехой и для самого игрока, и для всего казахстанского футбола.

«Реал Мадрид» прилетает в Алматы

Испанская команда прибыла в Алматы не в самом радужном настроении — накануне она потерпела первое поражение в сезоне Ла Лиги от мадридского «Атлетико». На пресс-конференции полузащитник Федерико Вальверде рассказал о состоянии команды: «Мы много говорили об ошибках. Это были два тяжёлых дня с футбольной точки зрения. Поражение оказалось болезненным, но мы хотим вернуться сильнее. Мы понимаем, что нам предстоит серьёзный матч с „Кайратом“.»

Перед матчем больше всего обсуждали два момента: долгий перелёт и алматинскую погоду. Погода, однако, не подвела — город встретил гостей тёплым солнцем. А вот перелёт действительно был непростым: более шести тысяч километров от Мадрида, при этом времени на восстановление между матчами оставалось немного. Главный тренер Хаби Алонсо признался журналистам: «Команда устала после долгого перелёта, но это не должно стать оправданием.»

Хаби Алонсо на пресс-конференции Euronews

Долгожданный матч

Трибуны Центрального стадиона Алматы были переполнены. Рёв домашних болельщиков, казалось, придавал «Кайрату» сил — футболисты с первых минут активно шли вперёд. Позже Хаби Алонсо признал, что начало матча стало для его команды непростым: «В начале встречи нас удивила интенсивность „Кайрата“. Были моменты, когда нам было некомфортно, моменты, которые могли выбить из равновесия. Но мы остались сфокусированы на своей цели — победе.»

Матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» Euronews

Однако забить в ворота «Реала» хозяевам поля так и не удалось. Гости уверенно довели матч до сокрушительной победы — 5:0. Но даже такой счёт не разочаровал тренера «Кайрата» Рафаэля Уразбахтина. На пресс-конференции после матча он подчеркнул: «Мы в разных весовых категориях — надо принять это. Мы получили бесценный опыт, играя с таким соперником. Конечно, проигрывать всегда обидно, тяжело любой команде. Но нужно воспринимать результат как есть. Мы старались, боролись, местами действовали неплохо — наверное, на один гол наиграли, но не дожали.»

Туристический эффект

Помимо футбола, событие заметно повлияло на сам город. По данным управления туризма Алматы, матч привлёк десятки тысяч внутренних туристов, включая более пяти тысяч гостей из-за рубежа. Большинство иностранных болельщиков приехали из Китая, Индии, России, Японии, Великобритании, Испании и других стран.

Муниципальные власти отмечают, что экономический эффект от матча оказался значительным. По оценкам компании Mastercard, во время пребывания средние расходы одного иностранного туриста в Алматы составляют около 1 300 евро. Эти траты — на проживание, питание, транспорт, развлечения и покупки — придали заметный импульс развитию сферы услуг города.

Городские власти сообщили, что матч оказал существенное экономическое влияние: по данным Mastercard, иностранные туристы тратили в среднем около 1300 евро за время своего пребывания. Эти расходы — от гостиниц и ресторанов до транспорта, развлечений и шопинга — заметно поддержали сектор услуг города. По данным акимата, заполняемость отелей достигла рекордных для сезона показателей.

По информации национальной компании «Kazakh Tourism», крупные спортивные мероприятия такого уровня являются частью стратегии развития спортивного туризма в Казахстане. И вклад вносят не только профессиональные соревнования. Исполняющий обязанности председателя компании Даниел Сержанулы поясняет:

«В этом году Алматинский марафон собрал 16 000 бегунов, в том числе около 2000 иностранных участников из 30 стран. Это оказало огромный экономический эффект. Мы также можем посмотреть на менее масштабные события, например марафон в Туркестане. Октябрь — низкий сезон для Туркестана, и там было всего около 2000 участников — большинство из соседних стран и других регионов Казахстана. Но даже такие события помогают поддержать местный туризм в период спада».

Масштабные и небольшие — все эти мероприятия выводят Казахстан на глобальную спортивную карту, превращая случайных гостей в тех, кто возвращается снова, и вдохновляя многих выбрать страну для своего следующего путешествия.