"Оппенгеймер" – фильм года. Первый украинский "Оскар". Успех европейского кино

By Alexander Kazakevich

Как и ожидали кинокритики, лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер" завоевала больше всего золотых статуэток – семь – на 96-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" украинца Мстислава Чернова.

Ожидаемый триумф "Оппенгеймера" на 96-й церемонии вручения премии "Оскар" – биографический триллер Кристофера Нолана, представленный в 13 номинациях, взял 7 наград, в том числе в категориях "лучший фильм", "лучший режиссёр" и "лучший адаптированный сценарий".

Звезда ленты об изобретателе американской атомной бомбы, Киллиан Мерфи, получил золотую за "лучшую мужская роль". Ирландский актёр посвятил победу "миротворцам во всём мире".

Его партнёр по съёмочной площадке Роберт Дауни-младший был удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана.

Это первый "Оскар" Нолана в карьере, хотя в 2018 году его номинировали в категории "лучший режиссёр" за фильм "Дюнкерк" (2017).

Самый серьёзный соперник "Оппенгеймера", фильм "Бедные-несчастные" (11 номинаций), получил 4 награды: лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии стала Эмма Стоун.

Эмма Стоун и её супруг Дэйв МакКери на Губернаторском балу после церемонии вручения премии "Оскар". AP Photo/John Locher

Успех европейского авторского кино

Важная победа для европейского кино: французская судебная драма "Анатомия падения" Жюстин Трие получила приз за оригинальный сценарий.

"Анатомию падения" показали более чем в 500 кинотеатрах в США, лента набрала в прокате почти 5 миллионов долларов.

Жюстин Трие написала сценарий к "Анатомии падения" в соавторстве с Артуром Арари. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Фильм британца Джонатана Глейзера "Зона интереса" победил в категориях "лучший фильм на иностранном языке" и "лучший звук".

Большая часть диалогов в "Анатомии падения" – на английском языке, при этом фильм, представлявший Великобританию ("Зона интересов"), снят на немецком.

Собака Месси – один из героев "Анатомии падения". AP Photo/Chris Pizzello

Вим Вендерс, режиссёр фильма, представлявшего Японию, – немец ("Идеальные дни"), а фильм "Я – капитан" – итальянская заявка – в основном снят на французском и языке волоф.

Первый украинский "Оскар"

Лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" об осаде города российской армией в первые дни полномасштабного вторжения победила в категории "лучший документальный фильм".

"Я хотел бы, чтобы этот фильм не пришлось снимать", – заявил украинский режиссёр.

Фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", номинированный 10 раз, не получил ни одного "Оскара", а картина "Барби" получила лишь награду за лучшую песню только благодаря Билли Эйлиш и Финнеасу О'Коннелу (What Was I Made For?).

Полный список победителей