"20 дней в Мариуполе": "Оскар" надежды

"Мир увидел правду". Успех документальной картины об осаде Мариуполя войсками РФ в первые дни большой войны напомнит об украинском сопротивлении и привлечёт больше помощи для обороняющейся страны, надеются в Украине.

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"Наверное, я буду первым режиссёром на этой сцене который скажет, что лучше бы я никогда не снимал этот фильм", – эти слова произнёс украинец Мстислав Чернов, получая "Оскар" за документальную картину "20 дней в Мариуполе", добавив, что обменял бы золотую статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину и не оккупировала украинские города.

На родине для многих первый украинский "Оскар" – символ надежды в условиях, когда силы и боеприпасы ВСУ истощаются, а кремлёвские войска пытаются наступать в Донбассе.

Вот что говорят на улицах Киева: "Я надеюсь, что эта награда подтолкнёт Конгресс США к принятию пакета столь необходимой военной помощи для Украины, чтобы мы могли защитить себя и отвоевать свою землю".

Самый кассовый неигровой украинский фильм в истории повествует о первых 20 днях полномасштабного российского вторжения, которые Чернов, военкор Associated Press, его коллега фотожурналист Евгений Малолетка и другие провели в Мариуполе, документируя жизнь осаждённого города.

"Мир увидел правду о преступлениях России", – заявили в Офисе президента Украины, добавив, что фильм напомнил всему миру: "война продолжается и зло пока ещё живёт".