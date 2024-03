By Theo Farrant

Выставка "Искусство кубика", погружающая гостей в удивительный и красочный мир художника Натана Савайи, продлится в лондонском районе Брик-Лейн до 12 мая 2024 года.

РЕКЛАМА

Некоторые художники используют краски, другие - бронзу, а некоторые даже осмеливаются создавать свои творения из шоколада. Но для Натана Савайи предпочтительным материалом для творчества стал скромный кубик LEGO.

Все началось два десятилетия назад, когда Савайя работал корпоративным юристом в Нью-Йорке. В поисках творческой отдушины после долгих дней монотонной бумажной работы он подумал: "А как насчет этой игрушки из моего детства? Могу ли я использовать кубики LEGO для создания искусства?".

И с этой идеей родился юрист-художник.

Сегодня красочные LEGO-скульптуры Савайи стали мировой сенсацией. Его знаменитая выставка "Искусство кубика" (The Art of the Brick) покорила сердца жителей 24 стран на шести разных континентах.

Теперь знаменитая выставка вернулась в Лондон, и ее нельзя было провести в более подходящем месте: на культовой улице с подходящим названием Брик-Лейн.

На выставке представлено более 100 уникальных произведений искусства, созданных из примерно 1 миллиона отдельных кубиков: от переосмысленных реконструкций вечных шедевров, таких как "Мона Лиза" да Винчи и "Давид" Микеланджело, до захватывающих дух оригинальных работ.

Перед открытием выставки нам посчастливилось побеседовать с Савайей, чтобы обсудить его любовь с LEGO длиною в жизнь.

Натан Савайя возле выставки «Искусство кубика», премьера которой состоялась в 2007 году Credit: Nathan Sawaya/TheArtOfTheBrick

Euronews Культура: Почему LEGO?

Натан Савайя: Мне нравится использовать кубики LEGO по целому ряду причин. Я думаю, что это очень доступная среда. Люди могут приобщиться к этому искусству, потому что оно сделано из чего-то знакомого. Но мне также нравится использовать LEGO, потому что у вас есть эти маленькие прямоугольники с острыми углами, и когда вы видите искусство вблизи, вы видите все эти углы, но потом вы отходите от него, и все эти углы сливаются в кривые. В этом и заключается магия использования кубиков LEGO.

У вас была довольно резкая смена профессии...

Да, действительно. Я занимался юридической практикой в Нью-Йорке. Я был корпоративным юристом. В конце дня я возвращался домой, и мне нужна была какая-то отдушина. Некоторые люди в конце дня идут в спортзал, а мне хотелось что-то создавать. Поэтому иногда я рисовал или писал. Однажды я подумал: а как насчет этой игрушки из моего детства? Могу ли я использовать кубики LEGO для создания произведений искусства? И в конце концов я оставил юридическую практику, чтобы стать художником на полную ставку.

Гигантская скульптура динозавра на выставке "Искусство кубика" в Лондоне Credit: Euronews Culture

«Желтый» Натана Савайи на выставке «Искусство кубика» в Лондоне. Credit: Euronews Culture

Не могли бы вы рассказать нам немного о процессе создания этих работ?

Все, что вы видите на выставке, создано этими руками, и это медленный процесс создания скульптур. Когда я работаю над произведением искусства, я фактически склеиваю каждый отдельный кирпичик. Это требует времени и терпения. А если я совершаю ошибку, мне приходится использовать молоток и зубило, разбирать скульптуру на части, а затем заново выстраивать ее, чтобы она выглядела правильно.

Как вы решаете, что будете создавать? Где вы находите вдохновение?

Вдохновение приходит из самых разных мест. К счастью, проводя выставки и устраивая гастроли по всему миру, мне удается много путешествовать. Я встречаю новых людей, знакомлюсь с разными культурами и использую это для вдохновения. Я ношу с собой небольшой скетчпад, записываю идеи на ходу, и в процессе путешествия мне приходят в голову новые идеи.

Это совпадение, что эта выставка проходит на Брик-Лейн?

Хаха. Это замечательно, что выставка проходит на Брик-Лейн. Кто-то может сказать, что это совпадение. Кто-то скажет, что это магия LEGO.

«Крик» на выставке «Искусство кубика» Credit: Nathan Sawaya

Скульптура Lego на выставке "Искусство кубика" в Лондоне Credit: Euronews Culture

Что вы думаете об искусственном интеллекте в искусстве?

РЕКЛАМА

ИИ может стать отличным инструментом для художника. Лично я пока не использую его, но думаю, что есть возможность хотя бы поэкспериментировать с ним. Я считаю, что в искусстве не существует никаких правил. Так что все, что может создать новое искусство, - это то, что нужно исследовать.

Сколько у вас кубиков LEGO?

В моей художественной студии в инвентаре хранится около 10 миллионов кубиков LEGO. Так что в любой момент времени у меня достаточно деталей, чтобы создать все, что я могу себе представить. Я стараюсь иметь полный спектр цветов, форм и размеров. Каждый месяц я заказываю около четверти миллиона кубиков. Так что у меня довольно много LEGO...

И наконец, вы когда-нибудь случайно наступали на кубик LEGO во время работы над одной из ваших скульптур?

Я наступал на такое количество деталей LEGO, что уже даже не чувствую этого!

РЕКЛАМА

Выставка "Искусство кубика" проходит на Брик-Лейн до 12 мая 2024 года.