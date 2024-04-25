"Моне Лизе" обещают свою комнату. В Лувре считают, что полотно "плохо расположено"

Многочасовые очереди в Лувр, чтобы увидеть "Мону Лизу"- и лишь несколько секунд, чтобы рассмотреть шедевр Леонардо. Сложившейся ситуацией недовольны ни туристы, ни дирекция музея. Там решили, что портрету нужно отдельное помещение. Состоится ли переезд?

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Эта картина - самое известное и самое "посещаемое" произведение искусства в мире: взглянуть на "Мону Лизу" в Париж приезжают до 10 миллионов человек в год. Чтобы увидеть шедевр Леонардо, гость Лувра стоит в очереди около двух часов. Многие потом признаются, что дело того не стоило. Почему?

30 секунд на шедевр

Когда утомленные любители искусства добираются, наконец, до зала, где висит "Мона Лиза", то обнаруживают, что ее толком не разглядеть - небольшое по формату полотно висит за барьером и защитной стеклянной панелью. Винсент Дельёвен, главный куратор Лувра по итальянской живописи XVI века, заявил, что в большом зале "Мона Лиза выглядит, как почтовая марка". По словам эксперта, это идет вразрез с идеей автора полотна: "Леонардо да Винчи хотел установить личные отношения между картиной и человеком, ее рассматривающим", - рассказывает он.

В том, что портрет надо защищать, у работников Лувра сомнений нет. На "Мону Лизу" не раз покушались, ее обливали краской, супом, в нее бросали торт... Из-за мер безопасности дисциплинированные посетители музея могут рассматривать полотно не более 30 секунд, к тому же преодолевая препятствие из рук и голов других туристов, делающих селфи. Через полминуты кураторы зала выведут вас, чтобы пустить к портрет других людей.

Дирекция Лувра пришла к выводу, что портрет нужно перевесить.

Толпа перед шедевром Леонардо. Markus Schreiber/AP

В том числе и из уважения к картине которая висит напротив, а это - "Брак в Кане Галилейской" кисти Веронезе. Стремясь к "Моне Лизе", посетители музея полностью игнорируют полотно одного из величайших мастеров венецианской школы, поворачиваясь к нему спиной.

Дорогой переезд

"Перемещение "Моны Лизы" в отдельное помещение может положить конец разочарованию и переутомлению публики", - считает директор музея Лоуренс де Карс. Правда, переезд потребует значительных ремонтных работ, включая открытие нового входа в Лувр и формирование двух залов в подвальном помещении - прямо под квадратным двором музея. Один из них, по замыслу, и станет новым домом "Моны Лизы": посетители смогут проходить к ней напрямую, что сократит очереди в Лувр.

Впечатляет стоимость проекта: на то, чтобы разместить шедевр Леонардо с комфортом и должными мерами предосторожности, уйдет до полумиллиарда евро. По сообщениям, министерство культуры Франции поддерживает инициативу Лувра, осталось убедить министра финансов Бруно Ле Мэра. Ранее он заявлял, что надеется сэкономить 25 миллиардов евро в бюджете 2025 года, призывая сектор культуры затянуть пояс.