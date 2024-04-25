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Картина Густава Климта продана на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

"Портрет фройлян Лизер, Густав Климт
"Портрет фройлян Лизер, Густав Климт Авторское право Christian Bruna/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Christian Bruna/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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"Портрет фройлян Лизер" австрийского художника Густава Климта ушел с молотка за 30 миллионов евро. Обладателем полотна стал неизвестный покупатель.

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Картина австрийского художника Густава Климта, о которой ничего не знали почти 100 лет, продана на аукционе в Вене.

Неоконченную работу мастера "Портрет фройляйн Лизер" приобрел неизвестный покупатель за 30 миллионов евро.

Последний раз картину выставляли в 1925 году. С тех пор у нее сменилось несколько владельцев. Кто был последним не раскрывается.

О том, что картину нашли и выставят на аукцион, было объявлено в январе этого года. Климт написал портрет весной 1917 года, за год до своей смерти. Считается, на нем изображена представительница семьи Лизер богатых еврейских промышленников. Часть денег от продажи картины, как сообщается, получат потомки семьи Лизер.

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