Музыка-2024: что мы будем слушать в следующем году

От поп-реггетона до дрим-рока и возвращения некоторых золотых старичков - Euronews Culture рассказывает о самых ожидаемых альбомах следующего года.

Этот год подходит к концу, а это значит, что пора задуматься о том, что ждет нас - и наши уши - в следующем.

Мы составили рейтинг лучших альбомов 2023 года и пришли к выводу, что это были совсем недурные 12 месяцев в музыке; пришло время сдуть пыль с нашего хрустального шара - зачеркнуто - заглянуть в планы музыкантов и лейблов и присмотреться к релизам, которые вызывают у нас любопытство, тревогу и трепет.

Вот список самых ожидаемых альбомов начала 2024 года, составленный Euronews Culture

Kali Uchis - Orquídeas

(12 января)

Kali Uchis - Orquídeas Geffen

Колумбийско-американская королева современного поп-реггетона представила один из наших альбомов года в 2023 году - торжество обволакивающее слушателя великолепия и сплошная "конфета для ушей" от начала и до конца. Не останавливаясь на достигнутом, в начале января Кали Учис выпускает свой четвертый альбом. В отличие от "Red Moon In Venus", это будет полностью испаноязычный проект, в котором отметятся фитами Peso Pluma, Featherweight, Karol G и Rauw Alejandro. Видео на первый сингл "Muñekita" выглядит многообещающе, и нам не терпится узнать, что последует дальше.

¥$ - Vultures

(12 января)

¥$ – Vultures Wikipedia

Не будем скрывать - мы не особо ждем этого альбома. Лид-сингл совместного альбома Канье Уэста и Ty Dolla $ign нас, мягко говоря, не убедил, и единственная причина, по которой диск попал в наш список, заключается в том, что скандальная слава его создателей обеспечит "Стервятникам" умопомрачительную шумиху. Кроме того, нам не терпится узнать, разбудит ли остальная часть альбома тех, кто заснул на спорной заглавной песне "Vultures". Поверьте - мы готовы к максимальной непредвзятости, но она не отменяет и определенного скептицизма. В конце концов, Ye уже случалось назначать дату выхода альбома, а затем отменить ее, а "Vultures" изначально был запланирован на 15 декабря...

Green Day - Saviors

(19 января)

Green Day – Saviors Reprise

В следующем году панк-поп трио отмечает 30-ю и 20-ю годовщины альбомов "Dookie" и "American Idiot" соответственно. Лучшего способа отметить прошлые достижения, чем выпустить очередной, уже 14-й студийный альбом группы, первый за последние три года, и не придумаешь. Билли Джо Армстронг сотоварищи уже выкатили лид-сингл "The American Dream is Killing Me", и в следующем году они планируют стадионный тур вместе с The Smashing Pumpkins, The Linda Lindas и Rancid. Звучит многообещающе. По крайней мере, хуже "Father of All Motherfuckers" - одного из худших альбомов 2020 года (и всей карьеры группы) - сделать будет сложно . Будем надеяться, что вышеупомянутые юбилеи станут хорошим предзнаменованием.

Future Islands - People Who Aren't There Anymore

(26 января)

Future Islands - People Who Aren’t There Anymore 4AD

Седьмой альбом балтиморской синти-поп-группы следует за отличным "As Long As You Are" 2020 года. Эта подборка 12 песен стала для Future Islands более интроспективной. Оглядываясь на их дискографию, можно сказать, что "островитяне" еще не выпустили ни одного плохого диска, так что есть все основания радоваться счастливому седьмому номеру... К тому же, обложка альбома просто потрясающая. Ждать осталось совсем немного.

Gruff Rhys - Sadness Sets Me Free

(26 января)

Gruff Rhys - Sadness Sets Me Free Rough Trade Records

Хотите верьте, хотите нет, но это уже восьмой альбом фронтмена Super Furry Animals Граффа Риса, и каждый его релиз по-своему неповторим. Конечно, мы на Euronews Culture - фанаты SFA, а потому немного предвзяты; но просто послушайте лид-сингл "Celestial Candyfloss" и перестаньте притворяться, что вам не интересно узнать, что валлийский маэстро приготовил для нас на этот раз...

The Smile - Wall of Eyes

(26 января)

The Smile – Wall of Eyes XL

Похоже, что 26 января, если говорить о новых пластинках, будет весьма знаменательной датой. Если вам мало Future Islands и Gruff Rhys, то вот "до кучи" второй альбом от супергруппы, состоящей из Тома Йорка и Джонни Гринвуда (Radiohead) и Тома Скиннера (Sons of Kemet). Новый альбом был записан в Оксфорде и на знаменитой Abbey Road, за струнные аранжировки отвечает London Contemporary Orchestra. Учитывая то, насколько мощным был "A Light For Attracting Attention" (2022), The Smile явно удалось привлечь наше внимание: интересно, смогут ли они, как говорят в регби, занести попытку.

MGMT - Loss of Life

(23 февраля)

MGMT – Loss of Life Mom + Pop

MGMT явно не частят с выпуском дисков - последним по времени студийным альбомом стало "возвращение в форму" в виде "Little Dark Age" (2018). В следующем году дуэт Эндрю ВанВингардена и Бена Голдвассера сменит лейбл с Columbia на Mom + Pop. На этом их пятом альбоме отметилась французская певица Christine and the Queens, и хотя ничто в дискографии нео-психоделиков из Коннектикута не достигло высот дебютного "Oracular Spectacular" (2007), лид-сингл "Mother Nature" - верный признак того, что наша пара по-прежнему на высоте.

Надин Шах - Filthy Underneath

(23 февраля)

Nadine Shah – Filthy Underneath Universal Music

Британская авторка-исполнительница Надин Шах просто великолепна. Что тут добавить... С момента своего потрясающего дебюта "Love Your Dum and Mad" она ни разу не оступилась, выпуская задумчивые поп-роковые работы с театральным флёром, которые по праву заслужили сравнение с Пи Джей Харви - среди них, например, такие жемчужины, как "Fast Food" 2015 года, номинированный на Mercury Prize "Holiday Destination" и недооцененный "Kitchen Sink" 2020 года. В альбом с манящим названием "Filthy Underneath" вошли синглы "Twenty Things" и "Topless Mother", и он вполне может стать нашим самым ожидаемым релизом первого квартала 2024 г. В начале года Надин будет выступать на разогреве у Depeche Mode, и, если у вас будет шанс увидеть ее живьём, мы настоятельно рекомендуем его не упустить.

The Jesus and Mary Chain - Glasgow Eyes

(8 марта)

The Jesus and Mary Chain - Glasgow Eyes Fuzz Club

Вы думали, что с ними покончено? Как бы не так... Шотландские пионеры альт-рока и шугейза, в 1985 г. оглушившие весь мир своим дебютом "Psychocandy", в следующем году отмечают 40-летний юбилей. Их последний альбом 2017 года "Damage and Joy" стал убедительным напоминанием о том, почему они по-прежнему важны и сегодня, а восьмой студийный диск, по словам вокалиста Джима Рида, "определенно" соответствует тому, что люди ожидают от записей Jesus and Mary Chain. Это подтверждает и лид-сингл "Jamcod", а в марте группа отправляется в европейское турне. Где записываться?

The Libertines - All Quiet on the Eastern Esplanade

(8 марта)

The Libertines – All Quiet on the Eastern Esplanade Virgin EMI

Это один из самых ожидаемых альбомов 2024 года, знаменующий возвращение The Libertines спустя почти девять лет после "Anthems for Doomed Youth" (2015). Пит Доэрти рассказал, что группа при работе над 11 песнями, составившими "All Quiet on the Easter Esplanade", "по-настоящему сплотилась" и обрела "момент редкого покоя". Ну что ж, после того как группа так умильно "поцеловалась и помирилась", а также отыграла серию впечатляющих фестивальных шоу, нам не терпится узнать, что за козыри Likely Lads припасли в рукаве.

The Gossip - Real Power

(22 марта)

The Gossip – Real Power Columbia

12 лет. 12 долгих лет с альбома 2014 года "A Joyful Noise", который, скажем честно, был не самым лучшим образчиком творчества группы. Но это не значит, что мы не скучали по Бет Дитто, Брейсу Пейну и Ханне Блили. Продюсером их шестого студийника стал легендарный Рик Рубин, который ранее работал с группой над потрясающей "Music for Men" (2009 ). Согласно пресс-релизу, "Real Power" - это "праздник творческого самовыражения" и силы, которую обретаешь, сосредоточиваясь на семье после "коллективной и личной травмы". Мы все внимание.

Дуа Липа - ???

(дата выхода пока не объявлена)

Dua Lipa Jordan Strauss/Invision/AP

О, Дуа. Пожалуйста, не томи, поскорее дату объяви. О грядущем (пока) безымянном третьем студийном альбоме поп-феномена известно не так много, но у нас есть лид-сингл ' Houdini ', который... просто великолепен, что уж тут. Планка задана высокая - ее пластинка "Future Nostalgia" стала карантинным саундтреком к началу пандемии и вошла в список лучших европейских альбомов 21 века по версии Euronews Culture. Как мы полагаем, ждать даты релиза осталось недолго, ведь выход альбома, если верить слухам, вполне может совпасть с получением Дуа Липой хэдлайн-слота на Гластонбери-2024. Следите за новостями.

Галлахер/Сквайр - ???

(дата выхода пока не объявлена)

Liam Gallagher Grant Pollard/Invision/AP

Всего несколько дней назад мы получили подтверждение того, что бывший участник Oasis Лиам Галлахер и экс-гитарист Stone Roses Джон Сквайр работают над совместным альбомом. Хотя дата выхода альбома еще не подтверждена, тот факт, что дебютный трек под названием "Just Another Rainbow" выйдет 5 января, позволяет надеяться, что полноценный LP можно ждать скорее раньше, чем позже...

The Cure - Songs From A Lost World

(дата выхода пока не объявлена)

Robert Smith (The Cure) John Davisson/Invision/AP

Прошло уже больше года с тех пор, как Роберт Смит и его угрюмый бэнд начали катать на концертах новые треки с долгожданного четырнадцатого альбома The Cure. Их можно было слышать во время мирового турне титанов пост-панка в этом году, и есть все основания надеяться, что 2024 год наконец-то станет годом, когда мы получим новую пластинку Cure. Последней стал "4.13 Dream" в далёком 2008 году, так что уже пора бы!

Вот и все. Каких альбомов вы ждете больше всего, и не пропустили ли мы что-нибудь?