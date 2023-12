By Anca Ulea

Культурный феномен "Барбенхаймер" возглавил глобальный список поисковых запросов Google в этом году, а "Евровидение" и ChatGPT были особенно популярны в Европе.

Что в вашей истории поиска Google?

Американский технологический гигант опубликовал отчет "Год в поиске-2023" - ежегодный обзор того, что люди чаще всего ищут в главной поисковой системе Интернета.

Если говорить о новостных тенденциях, то война между Израилем и ХАМАС возглавила список глобальных поисковых запросов, за ней следуют февральские землетрясения в Турции и Сирии, а также катастрофа подводного аппарата"Титан", направлявшегося к "Титанику".

Euronews Culture сообщал о широко распространенном в обществе чувстве Schadenfreude, связанном с гибелью "Титана", которое доминировало в новостях в течение нескольких недель в июне.

Что касается культурных феноменов, то неудивительно, что в этом году самым популярным фильмом в гугле стала кинолента "Барби", а ней - "Оппенгеймер".

"Барбенхаймер" прогремел на весь мир и стал одним из самых ярких событий лета.

Среди самых популярных знаменитостей - Джереми Реннер, который попал в заголовки газет после того, как попал под снегоуборочную машину в январе.

Покойные Мэттью Перри и Тина Тернер возглавили список самых популярных знаменитостей, умерших в этом году.

На телевидении в тройку самых популярных сериалов 2023 года вошли "Одни из нас", "Уэнсдей" и "Джинни и Джорджия".

Песня "Кумир" (アイドル ) японского дуэта Yoasobi стала самой популярной в поисковой выдаче Google, за ней следуют "Try That In A Small Town" американской кантри-звезды Джейсон Олдин и самый популярный дисс-трек Шакиры "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" с аргентинским продюсером Bizarrap.

Шакира также стала самым популярным музыкантом в мире в Google в этом году.

Европейские сайты возглавляют список глобальных поисковых запросов

Европа была популярна среди поисковых запросов о музеях, парках и спортивных стадионах.

Четыре из пяти самых популярных парков этого года находятся в Европе: первое место занял парк Гуэля в Барселоне, за ним следуют Центральный парк Нью-Йорка, Гайд-парк Лондона, парк Эль-Ретиро в Мадриде и Вилла Боргезе в Риме.

В число лучших музеев, которые люди искали в Google, вошли парижские Лувр и Музей д'Орсэ, а также лондонские Британский музей и Национальный исторический музей.

В отчете Google "Год в поиске" также приводится разбивка поисковых запросов по регионам и странам - в Европе одним из главных поисковых запросов в этом году был конкурс песни "Евровидение".

В Швеции второй по количеству поисковых запросов знаменитостью стала победительница "Евровидения" Лорин, а в Финляндии на первом месте по количеству поисковых запросов оказался участник "Евровидения" Käärijä.

В Германии одним из самых популярных поисковых запросов была группа Rammstein, фронтмен которой летом оказался втянут в череду обвинений в сексуальных домогательствах (которые позже были сняты).

Французы искали "Как избавиться от клопов?". Испанцы искали рецепты "лимон серрано", а ирландцев больше интересовали "рецепты для фритюрницы".

Искусственный интеллект также стал одним из главных мировых трендов этого года: интерес к этой теме захлестнул поисковые системы, новостные сайты и Википедию.

ChatGPT был самым популярным технологическим термином в Австрии, Бельгии, Латвии, Литве, Испании, Швейцарии и Германии в этом году.

Однако все это лишь верхушка айсберга - больше данных, включая тенденции прошлых лет, вы можете найти в архиве Google "Год в поиске".

Компания утверждает, что собирала результаты поиска за 2023 год с 1 января по 27 ноября этого года.