EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

От Барби до "Евровидения": что чаще всего гуглили интернет-пользователи в 2023 году

От Барби и Оппенгеймера до Тины Тернер и "Евровидения" - Google опубликовал список наиболее часто запрашиваемых тем 2023 года.
От Барби и Оппенгеймера до Тины Тернер и "Евровидения" - Google опубликовал список наиболее часто запрашиваемых тем 2023 года. Авторское право Canva, AP Photo
By Anca Ulea
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Культурный феномен "Барбенхаймер" возглавил глобальный список поисковых запросов Google в этом году, а "Евровидение" и ChatGPT были особенно популярны в Европе.

РЕКЛАМА

Что в вашей истории поиска Google?

Американский технологический гигант опубликовал отчет "Год в поиске-2023" - ежегодный обзор того, что люди чаще всего ищут в главной поисковой системе Интернета.

Если говорить о новостных тенденциях, то война между Израилем и ХАМАС возглавила список глобальных поисковых запросов, за ней следуют февральские землетрясения в Турции и Сирии, а также катастрофа подводного аппарата"Титан", направлявшегося к "Титанику".

Euronews Culture сообщал о широко распространенном в обществе чувстве Schadenfreude, связанном с гибелью "Титана", которое доминировало в новостях в течение нескольких недель в июне.

Что касается культурных феноменов, то неудивительно, что в этом году самым популярным фильмом в гугле стала кинолента "Барби", а ней - "Оппенгеймер".

"Барбенхаймер" прогремел на весь мир и стал одним из самых ярких событий лета.

Среди самых популярных знаменитостей - Джереми Реннер, который попал в заголовки газет после того, как попал под снегоуборочную машину в январе.

Покойные Мэттью Перри и Тина Тернер возглавили список самых популярных знаменитостей, умерших в этом году.

На телевидении в тройку самых популярных сериалов 2023 года вошли "Одни из нас", "Уэнсдей" и "Джинни и Джорджия".

Песня "Кумир" (アイドル ) японского дуэта Yoasobi стала самой популярной в поисковой выдаче Google, за ней следуют "Try That In A Small Town" американской кантри-звезды Джейсон Олдин и самый популярный дисс-трек Шакиры "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" с аргентинским продюсером Bizarrap.

Шакира также стала самым популярным музыкантом в мире в Google в этом году.

Европейские сайты возглавляют список глобальных поисковых запросов

Европа была популярна среди поисковых запросов о музеях, парках и спортивных стадионах.

Четыре из пяти самых популярных парков этого года находятся в Европе: первое место занял парк Гуэля в Барселоне, за ним следуют Центральный парк Нью-Йорка, Гайд-парк Лондона, парк Эль-Ретиро в Мадриде и Вилла Боргезе в Риме.

В число лучших музеев, которые люди искали в Google, вошли парижские Лувр и Музей д'Орсэ, а также лондонские Британский музей и Национальный исторический музей.

В отчете Google "Год в поиске" также приводится разбивка поисковых запросов по регионам и странам - в Европе одним из главных поисковых запросов в этом году был конкурс песни "Евровидение".

В Швеции второй по количеству поисковых запросов знаменитостью стала победительница "Евровидения" Лорин, а в Финляндии на первом месте по количеству поисковых запросов оказался участник "Евровидения" Käärijä.

В Германии одним из самых популярных поисковых запросов была группа Rammstein, фронтмен которой летом оказался втянут в череду обвинений в сексуальных домогательствах (которые позже были сняты).

Французы искали "Как избавиться от клопов?". Испанцы искали рецепты "лимон серрано", а ирландцев больше интересовали "рецепты для фритюрницы".

РЕКЛАМА

Искусственный интеллект также стал одним из главных мировых трендов этого года: интерес к этой теме захлестнул поисковые системы, новостные сайты и Википедию.

ChatGPT был самым популярным технологическим термином в Австрии, Бельгии, Латвии, Литве, Испании, Швейцарии и Германии в этом году.

Однако все это лишь верхушка айсберга - больше данных, включая тенденции прошлых лет, вы можете найти в архиве Google "Год в поиске".

Компания утверждает, что собирала результаты поиска за 2023 год с 1 января по 27 ноября этого года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Что чаще всего искали пользователи Википедии в 2023 году?

Тейлор Свифт - человек года по версии журнала Time

При раскопках в Помпеях обнаружили пекарню, на которой использовался рабский труд

Культура Конкурс песни Евровидение Интернет Google