Кожаную куртку Майкла Джексона продали в Лондоне почти за 300 тысяч евро

На лондонском аукционе Propstore с молотка ушли культовая куртка поп-короля, фирменный шиньон-улей Эми Уайнхаус и другие эксклюзивные лоты.

Культовая черно-белая кожаная куртка, которую Майкл Джексон надевал во время съёмок рекламы "Поколение Pepsi" в 1984 году, ушла с молотка за 250 тыс. фунтов стерлингов (286 тыс. евро).

Ожидалось, что на лондонском аукционе Propstore за лот выручат от 200 000 до 400 000 фунтов стерлингов.

Реклама Pepsi под песню Billie Jean с переписанным припевом, запомнилась прежде всего тем, что во время шестого дубля прямо на площадке в Калифорнии взорвалась пиротехника. Волосы певца загорелись, он получил ожоги второй и третьей степени. В тот момент на нём был другой пиджак.

"Реликвии" поп-короля уже продавались за десятки тысяч долларов. В конце сентября его чёрная фетровая шляпа, в которой певец впервые исполнил "лунную походку", ушла на торгах в Париже за более чем 77 тыс. евро.

Помимо куртки Майкла Джексона, на аукцион были выставлены более 200 памятных артефактов, связанных с иконами музыки и кино.

Так, 93 750 фунтов стерлингов (107 400 евро) получили за куртку La Rocka, британского музыканта Джорджа Майкла (1963-2016), в которой он снялся вместе с американской певицей Аретой Франклин в клипе 1987 года на песню I Knew You Were Waiting (For Me).

Шиньон в виде улья, в котором британская певица Эми Уайнхаус (1983-2011) появилась в клипе 2007 года You Know I'm No Good из её последнего альбома Back To Black, был куплен коллекционером за 18 750 фунтов стерлингов (21 500 евро).

Не нашлось желающих приобрести гитару Gibson, принадлежавшую Ангусу Янгу из рок-группы AC/DC, а также музыкальный автомат Yellow Submarine Beatles, выпущенный ограниченным тиражом.

Как пояснил Марк Хохман, директор отдела музыки Propstore, многие из этих эксклюзивных лотов были выставлены на торги впервые.