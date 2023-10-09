Сотрудник немецкого музея воровал и продавал на торгах произведения искусства, а на вырученные деньги "вёл роскошный образ жизни".

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Элитная недвижимость, дорогие автомобили и украшения... Сотрудник музея в Мюнхене вёл довольно роскошный образ жизни, явно не соразмерный своей заработной плате. Выяснилось, что жил он за счёт средств от продажи картин, которые крал у собственного работодателя.

Как указано в официальном заявлении мюнхенского окружного суда от 25 сентября, фигурантом дела стал 30-летний мужчина, имя которого не называется в соответствии с законодательством Германии о защите персональных данных. С 2016 по 2018 годы он числился техническим сотрудником музея, в котором и пропадали экспонаты.

Правда, об этом стало известно не сразу: злоумышленник менял произведения искусства на подделки. Оригиналы же - продавал на торгах в аукционном доме.

Известно, что на вырученные деньги мужчина приобрёл несколько квартир, автомобиль Rolls Royce, дорогие часы.

Первой его украденной картиной стало полотно немецкого живописца Франца фон Штука "Сказка о царе-лягушке" 1891 года. Оно было продано за 70 тыс. евро. Аукционному дому мужчина сказал, что картина принадлежала его бабушке и дедушке.

Такая участь постигла и произведения Эдуарда фон Грютцнера "Дегустация вина" и Франца фон Дефреггера "Две девушки, собирающие дрова в горах". Свою последнюю украденную картину "Дирндль", написанную также Дефреггером, ему сбыть не удалось.

Музей Мюнхена не является художественным, поэтому подмены долго не замечали. Там хранится довольно приличная коллекция подаренных произведений искусства, которые стали лёгкой добычей вора, имевшего доступ к складу.

В конце концов, "неуклюжие" подделки были обнаружены штатным оценщиком, который при осмотре установил, что картины в хранилище не соответствуют фотографиям в каталоге музея.

Суд Мюнхена приговорил мужчину к условному сроку в 21 месяц, но отметил, что раскаяние подсудимого, а также отсутствие судимости помогли ему избежать тюрьмы. Его также обязали выплатить музею более 60 тыс. евро за похищенные полотна.

"Он заявил, что действовал не задумываясь", - говорится в заявлении суда."Сегодня он был не в состоянии объяснить своё поведение".