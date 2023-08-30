"Иконы стиля": свитер принцессы Дианы выставили на аукцион

Свитер с белыми овцами, среди которых прячется одна чёрная, уйдёт с молотка. 19-летняя Диана впервые надела его после помолвки, на матч по поло принца Чарльза. Онлайн-торги откроются в годовщину смерти принцессы. Вторая такая же модель хранится в музее.

Чёрная овца и её белые сородичи ищут нового хозяина – легендарный свитер принцессы Дианы, которым она как бы намекала, что не чувствует себя "своей" в королевской семье, уйдёт с молотка.

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Онлайн-торги в рамках аукциона "Иконы стиля", который проводит нью-йоркский дом Sotheby’s, откроются 31 августа – в 26-ю годовщину смерти принцессы Уэльской. Они продлятся до 14 сентября.

За оригинальную модель предполагается выручить от 50 до 80 тысяч долларов.

Впервые Диана появилась на публике в этом дизайнерском свитере в июне 1981 года на одном из матчей по поло принца Чарльза, с которым она была помолвлена.

Позже, обнаружив, что на одном из рукавов разошлись швы, Диана отправила его на починку, но владельцы бренда Warm & Wonderful Салли Мьюир и Джоанна Осборн подарили ей новую модель, теперь она хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Копию культового свитера с овечкой (Diana Edition) можно приобрести за 310 евро.