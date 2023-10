Now And Then с вокалом Джона Леннона выходит 2 ноября...

Больше 50 лет прошло после распада The Beatles, двоих участников квартета уже нет в живых. Но благодаря искусственному интеллекту поклонники легендарной группы услышат её "новую" песню. Она выйдет на следующей неделе.

Всё началось с того момента, когда в социальных сетях завирусили фото связанных с The Beatles достопримечательностей Ливерпуля, на которых было спроецировано изображение старой аудиокассеты. Загадочное послание, как мы и думали, предвещало анонс песни. Наконец, официальное заявление о её скором выходе было сделано.

Композиция Now And Then появится в продаже в четверг 2 ноября в виде сингла, в том числе на виниле с Love Me Do на обратной стороне (самым первым синглом группы, вышедшем в 1962 году).

Now And Then взята из той же партии неизданных демо-записей покойного Джона Леннона, что и Free As a Bird и Real Love, которые его коллеги по группе дозаписали и выпустили в середине 1990-х годов.

Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон ещё тогда пытались доработать Now And Then, но им помешали технические ограничения.

С помощью искусственного интеллекта режиссёр Питер Джексон устранил эти проблемы, "отделив" оригинальный вокал Леннона от фортепиано, под аккопанемент которого он исполнял песню под запись в 1978 году.

Так Маккартни и Старру удалось завершить работу над композицией в прошлом году.

В ней есть гитарные партии, записанные Харрисоном почти три десятилетия назад, новая партия ударных Старра, бас Маккартни, а также фортепианный пассаж и соло на слайд-гитаре, которое он добавил в память о Харрисоне, который ушёл из жизни в 2001 году. Кроме того, Пол и Ринго исполнили партии бэк-вокала.

Маккартни также включил в трек струнную аранжировку, написанную вместе с Джайлзом Мартином, сыном покойного продюсера The Beatles Джорджа Мартина.

Наконец, они добавили бэк-вокал из оригинальных записей песен Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby и Because.

"Вот он - кристально чистый голос Леннона," - сказал Маккартни в анонсе. - Он очень эмоциональный. И мы все играем на ней - это подлинная запись The Beatles. В 2023 году продолжать работать над музыкой The Beatles и выпустить новую песню, которую публика ещё не слышала, - это захватываще".

В следующую среду, за день до выхода песни, в Сети появится 12-минутный фильм, рассказывающий о том, как воссоздавалась Now And Then.

10 ноября будут выпущены расширенные версии "Красного" и "Синего" альбомов "1962-1966" и "1967-1970". В последний сборник будет включена песня Now And Then, несмотря на то, что она появилась гораздо позже 1970 года.