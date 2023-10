Во время выступления в Лас-Вегасе Боно изменил текст одного из своих главных хитов, чтобы отдать дань памяти жертвам нападения, совершённого группировкой ХАМАС на участников музыкального фестиваля в Израиле.

Знаменитые ирландские рокеры U2 отдали дань памяти погибшим от рук боевиков ХАМАС участникам музыкального фестиваля Supernova.

Во время одного из своих концертов в Sphere в Лас-Вегасе группа исполнила свой хит 1984 года "Pride (In the Name of Love)". Его музыканты посвятили сотням убитых фанатов музыки, назвав их "звёздами Давида".

"Поём для наших братьев и сестёр - тех, которые сами пели на фестивале Supernova Sukkot в Израиле, - сказал Боно со сцены. - Мы поём для них. Наши люди, люди нашего типа, музыкальные люди. Задорные, экспериментирующие, наши. Мы поём для них".

Боно продолжил: "В свете того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии кажется несколько нелепой, даже смехотворной, но наши молитвы всегда были за мир и отказ от насилия... Огонь наших сердец и наш гнев, вы знаете, куда они направлены. Так что пойте с нами... и с теми прекрасными детьми, которые были на музыкальном фестивале".

Солист изменил первый куплет песни, которая из гимна Мартину Лютеру Кингу-младшему превратилась в посвящение жертвам массового убийства в Израиле.

"Ранним утром, 7 октября, солнце встаёт в небе пустыни, - пел он. - Звёзды Давида, они забрали ваши жизни, но не смогли забрать вашу гордость".

Нападение ХАМАС произошло в субботу 7 октября. Фестиваль электронной музыки Supernova, приуроченный к еврейскому празднику урожая Суккот, проходил в пустыне на юге страны, в трёх милях от границы с сектором Газа.

По данным агентства Zaka, на момент написания статьи, на месте проведения фестиваля было обнаружено более 260 тел погибших, ещё столько же числятся пропавшими без вести. Известно, что десятки людей были взяты в плен боевиками. В мероприятии участвовали около 3500 человек.