"Заложники - это не политический вопрос"

By Euronews

До 130 заложников находятся, по данным израильских властей, в руках боевиков ХАМАС. Точное число детей среди них неизвестно. Семьи, чьи близкие оказались в плену, мучаются от неопределённости. С каждым ответным ударом израильской армии их сердца замирают, ведь это может стоить жизни близким.

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До 130 заложников находятся, по данным израильских властей, в руках боевиков ХАМАС. Точное число детей среди них неизвестно.

Израильские семьи, чьи близкие оказались в плену, мучаются от неизвестности. С каждым ответным ударом израильской армии их сердца замирают, ведь это может стоить жизни их близким.

У Эбби Онн террористы похитили троих детей, мужа и мать. Она рассказала Euronews о том, что произошло.

Два дня назад мы проснулись рано утром от воя сирен и поняли, что произошло нападение. Потом мы стали получать сообщения от родных, что ХАМАС находится внутри кибуца. Они заперлись в своих убежищах и слышали, как ХАМАС заходит в дома и стреляет. За несколько часов боевики сожгли и уничтожили большую часть кибуца. А тех, кого не убили, взяли в заложники... Эбби Онн член семьи взятыхв заложники боевиками ХАМАС

По обнародованным во вторник данным Министерства иностранных дел Израиля, среди заложников как минимум 20 иностранцев, в том числе из Германии, Мексики,Тайиланда. Часть захваченных в плен была освобождена в ходе боёв за последние 2 дня, сообщили в Цахал.

У нас нет информации от властей. Поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы поделиться происходящим с международным сообществом и убедиться, что люди понимают: это не политический вопрос. Независимо от того, как вы относитесь к ситуации в Израиле или Палестине, это вопрос человечности. Это дети, пожилые люди, люди с особыми потребностями, которые были похищены и находятся в заложниках. Мы хотим вернуть их домой Абби Онн член семьи захваченных в заложники боевиками ХАМАС

Сначала исламисты заявили, что хотят обменять заложников на всех палестинцев, арестованных и заключенных в израильские тюрьмы по обвинению в терроризме. Позже ХАМАС заявил, что не готов к каким-либо переговорам по этому вопросу во время активных боевых действий.