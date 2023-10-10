"Заложники - это не политический вопрос"

До 130 заложников находятся, по данным израильских властей, в руках боевиков ХАМАС. Точное число детей среди них неизвестно. Семьи, чьи близкие оказались в плену, мучаются от неопределённости. С каждым ответным ударом израильской армии их сердца замирают, ведь это может стоить жизни близким.
До 130 заложников находятся, по данным израильских властей, в руках боевиков ХАМАС. Точное число детей среди них неизвестно.
Израильские семьи, чьи близкие оказались в плену, мучаются от неизвестности. С каждым ответным ударом израильской армии их сердца замирают, ведь это может стоить жизни их близким.
У Эбби Онн террористы похитили троих детей, мужа и мать. Она рассказала Euronews о том, что произошло.
По обнародованным во вторник данным Министерства иностранных дел Израиля, среди заложников как минимум 20 иностранцев, в том числе из Германии, Мексики,Тайиланда. Часть захваченных в плен была освобождена в ходе боёв за последние 2 дня, сообщили в Цахал.
Сначала исламисты заявили, что хотят обменять заложников на всех палестинцев, арестованных и заключенных в израильские тюрьмы по обвинению в терроризме. Позже ХАМАС заявил, что не готов к каким-либо переговорам по этому вопросу во время активных боевых действий.