Фестиваль на острове Вентотене: о единой Европе без расизма

By Luca Palamara

Маленький вулканический остров давно стал символом идеи объединения Европы. В эпоху сопротивления фашизму здесь был написан один из основополагающих манифестов в поддержку европейской федерации с парламентом и демократическим правительством.

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Маленький остров в сердце Европы. Вентотене, трёхкилометровая полоска земли у побережья Калабрии, где 80 лет назад были заложены основы единой Европы.

Именно здесь антифашистскими интеллектуалами был написан "Манифест Вентотене" (Manifesto di Ventotene), который распространялся в рядах итальянского сопротивления и вскоре стал программой Движения за федеративную Европу.

Каждый год молодые итальянцы из ассоциации Generazione Ponte ("Поколение мостов") организуют на острове Фестиваль солидарности Европа и Средиземноморье, где речь идёт о мире, правах человека и диалоге между культурами.

"Мы решили проводить фестиваль именно здесь, потому что мы отождествляем себя с "Манифестом Вентотене." Он был написан в эпоху Муссолини противниками режима, которым хотелось говорить о другой Европе, представить себе Европу, где люди будут идти друг другу на встречу, где европейцы будут жить вместе ", – отмечает Франческо Миакола, президент Generazione Ponte.

"Это пространство, объединяющее беженцев, европейцев во втором поколении, политиков, журналистов, писателей. Здесь создаётся коллективный рассказ об успешных практиках интеграции. Мы говорим о преодолении дискриминации и расизма, а также продвигаем европейскую культуру, в основе которой – мир и демократия", – говорит Абдуллахи Ахмед, основатель фестиваля.

С острова Вентотене передаёт корреспондент Euronews Лука Паламара: "80 лет назад, во время мирового конфликта, на этом острове родилась революционная идея: создание федерации европейских государств, которая могла бы гарантировать мир и солидарность. Сегодня "Манифест Вентотене" – один из основополагающих документов Европейского Союза, но он также напоминает нам о том, что впереди ещё долгий путь".

Альтьеро Спинелли, один из авторов текста и отцов-основателей ЕС, попросил, чтобы его прах хранился на Вентотене, где теоретика европейского федерализма насильно удерживал фашистский режим. Сегодня место его заключения много значит для новых поколений европейцев, которые хотят продолжить строительство федеративной Европы.

"Я чувствую, что принадлежу к этому "поколению мостов". Наши отцы и матери приехали в Италию в качестве мигрантов и обустроили здесь свою жизнь. Для меня, как и для многих других, Италия стала родиной", – заявила депутат Уидад Баккали.

Как и 80 лет назад, участники фестиваля на этом небольшом острове в Средиземном море уверены в одном: впереди немало испытаний, но молодые европейцы готовы идти до конца.