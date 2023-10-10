Израиль - ХАМАС: война на земле, война в соцсетях

Множественные фейки и дезинформация публикуются пользователями после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Программа #Cube развенчивает самые "вирусные"

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После того как в субботу палестинские боевики ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на Израиль, социальные сети стали важным инструментом для отслеживания разворачивающегося конфликта. Можно ли верить всему, что публикуется в последние дни?

Поток дезинформации оказался настолько велик, что мы решили развенчать некоторые из наиболее "вирусных" и вводящих в заблуждение изображений, поступающих из Израиля и сектора Газа.

Видеоролики и фотографии, широко распространяемые в социальных сетях, показывают ужасы, происходящие на местах, включая нападение на музыкальный фестиваль. Там, по словам израильских спасателей, были обнаружены тела 260 человек. Израиль нанес ответные смертоносные удары по сектору Газа.

Обе стороны обратились к социальным сетям для ведения информационной войны, публикуя многочисленные сообщения и утверждения, которые на самом деле вводят в заблуждение.

Первый видеоролик мы получили от одного из зрителей. Утверждается, что речь идет об израильской атаке на сектор Газа.

Проведя обратный поиск изображений, мы обнаружили, что видео было снято в Алжире вскоре после того, как футбольный клуб "Белуиздад" был официально объявлен победителем чемпионата. И это не взрывы, а фейерверки.

Мы нашли другие похожие видео, датированные июлем 2023 года и 2020 годом. На последнем - аналогичная сцена в Алжире, когда тот же футбольный клуб одержал очередную победу. Это позволяет предположить, что футбольные болельщики так обычно празднуют победу своего клуба.

Еще одно ложное утверждение, которое мы видели тысячи раз: правительство США якобы одобрило пакет помощи Израилю на сумму более 8 млрд. долл.

В то же время этот "вирусный" документ, опубликованный на сайте X, был изменен. Первоначальный меморандум был опубликован в июле 2023 г., в нем подробно описывалась помощь Украине в размере 400 млн. долларов, санкционированная президентом США Джо Байденом

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, на 2023 год Конгресс выделил 3,8 млрд. долл. на финансирование Израиля, о чем сообщает NBC news.

В следующем видеоролике ошибочно утверждается, что на нем снята перестрелка между израильскими войсками и боевиками ХАМАС. Проведя обратный поиск изображений, мы обнаружили, что видео датировано 2017 годом, а перестрелка произошла в мексиканском штате Тамаулипас. В подписи к видео на YouTube утверждается, что в ролике показана перестрелка между полицейскими и наркокартелями.

Дезинформация настолько распространена на платформе X, что даже ее глава Элон Маск в воскресенье обратился к пользователям с просьбой придерживаться фактов. Критики обрушились на миллиардера за распространение фальшивых новостей на платформе, утверждая, что сокращение им команды модерации контента позволило процветать "плохим игрокам" и недостоверным аккаунтам.