Скончался британский актёр Дэвид МакКаллум

By Euronews

Дэвид МакКаллум, звезда популярных телесериалов "Человек из U.N.C.L.E." и "Морская полиция", скончался в возрасте 90 лет. "Я всегда чувствовал, что чем усерднее работаю, тем больше мне везет", - рассказал он в 2007 году в интервью.

Он умер от старости в окружении семьи, в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице, говорится в заявлении телеканала CBS.

Дэвид Кит МакКаллум родился в Глазго в 1933 году. Его родители были музыкантами: отец играл на скрипке, мать - на виолончели. Когда Дэвиду было три года, семья переехала в Лондон. Юный Дэвид посещал Королевскую академию музыки, где обучался игре на гобое, затем занялся театром.

После отсрочки от службы в армии он вернулся в Лондон и начал работать на телевидении и в кино. Карьера МакКаллума стартовала весьма успешно, он снялся в таких фильмах, как "A Night to Remember", "The Great Escape" и "The Greatest Story Ever Told". Но именно благодаря фильму "Человек из U.N.C.L.E.", что расшифровывается как United Network Command for Law and Enforcement, белокурый актёр со стрижкой в стиле "Битлз" стал в середине 60-х годов широко известным.

Успех книг и фильмов о Джеймсе Бонде вызвал цепную реакцию, и секретные агенты стали появляться на больших и малых экранах. В дебютировавшем в 1964 году сериале, Роберт Вон сыграл роль Наполеона Соло, агента секретного, высокотехнологичного отряда борцов с преступностью. Несмотря на холодную войну, штат агентства был интернациональным, и МакКаллум исполнил роль Ильи Курякина, русского приятеля Соло.

Поначалу роль была относительно небольшой, вспоминал МакКаллум. Сериал вызвал неоднозначную реакцию, но в конце концов пришелся по душе девочкам-подросткам, которых привлекала внешность МакКаллума и его загадочный характер интеллектуала. Сериал продолжался до 1968 года. Начиная с 1960-х годов, МакКаллу в основном жил в США.

Он вернулся на телевидение в 2003 году роль эксцентричного судмедэксперта в очередном сериале телеканала CBS "Морская полиция"(NCIS). Его персонаж доктор Дональда "Даки" Малларда из Службы уголовных расследований ВМС занимался преступлениями, связанными с военно-морским флотом или морской пехотой.

По мнению актёра, Даки, который носил очки и галстук-бабочку и присматривался к красивым женщинам, "выглядел немного глупо, но это было очень весело". Сам МакКаллум серьёзно отнёсся к роли, проведя время в офисе коронера Лос-Анджелеса, чтобы набраться опыта.

Работа МакКаллума в сериале "U.N.C.L.E." принесла ему две номинации на премию "Эмми". Третью он получил за роль педагога, борющегося с алкоголизмом, в драме 1969 года "Учитель, учитель", вошедшей в Зал славы Hallmark. В течение многих лет он снимался в качестве приглашенного актёра во многих телешоу, включая "Убийство, она написала" и "Секс в большом городе".

У МакКаллума было три сына от первого брака , а также сын и дочь от второго.

В 2007 году, во время работы над сериалом "Морская полиция", МакКаллум сказал журналисту: "Я всегда чувствовал, что чем усерднее я работаю, тем больше мне везет".