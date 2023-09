Теракты 11 сентября потрясли мир, разделив жизнь многих американцев на "до" и "после". Трагические события оказали огромное влияние на мир культуры и искусства. Редактуре подверглись кино-, мультипликационные фильмы, труды писателей, песни известных исполнителей.

В этот день в 2001 году террориcты "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Ещё один лайнер протаранил здание Пентагона. А последний самолёт упал в поле после того, как перехватить контроль над ним попытались пассажиры. Трагедия унесла жизни 2977 мирных жителей.

Крупнейшие в мировой истории теракты, спланированные Усамой бен Ладеном, положили начало двухдесятилетней войне с терроризмом, которая включала вторжение США в Ирак и Афганистан. По оценкам, в результате погибло до 4,6 млн. человек.

После относительно спокойных 90-х годов, в США, да и в мире в целом, воцарилась атмосфера тревоги. Страх, и ощущение того, что теракт может произойти в любом месте и любой момент, переживали многие. Мусульмане особенно в западных странах испытывали на себе всё усиливающуюся исламофобию.

Трагедия 11 сентября оказала огромное влияние на искусство и культуру в глобальном масштабе. В первую очередь это коснулось кино-, телевизионных работ и проектов, содержащих визуальные отсылки к разрушенным башням, показывающих сцены с захватом самолётов или терактами непостредственно в Нью-Йорке.

Одним из таких примеров стал диснеевский мультфильм "Лило и Стич". Первоначально в нём была сцена, в которой герои угоняют Boeing 747 и пролетают на нём через центр Гонолулу. Эпизод отредактировали, заменив самолёт на космический корабль пришельцев.

53-я церемония вручения премии "Эмми" была перенесена с 16 сентября на 6 октября, а потом и вовсе на 4 ноября, поскольку США начали бомбить Афганистан.

Из трейлеров и постеров к выходящему в прокат фильму "Человек-паук" удалили изображения башен-близнецов, а релиз фильма Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка " отложили на целый год, и в итоге он вышел только в декабре 2002 г.

Изменения произошли и в музыкальной сфере. Релиз дебютного альбома "Is This It" легенд инди-рока The Strokes, получившего большой резонанс, в США состоялся многим позже запланированного. Одну из песен в нём - "New York City Cops" - заменили на "When It Started" из-за опасений, что американская аудитория не оценит текст, критикующий городских полицейских. Примеров такой редактуры масса.

Но события 9/11 продолжали сказываться и в 2000-е, и в последующие годы. Писатели в своих литературных произведениях отображали то, как изменилось национальное сознание американцев, - начиная с романа видного литератора постмодернизма Дона ДеЛилло "Падающий человек" (2007 г.) и заканчивая дебютным романом Джонатана Сафрана Фоера "Очень громко и запредельно близко" (2005 г.).

Что касается кино, то фильм-катастрофа Оливера Стоуна _"_Всемирный торговый центр" 2006 года с Николасом Кейджем в главной роли, по мнению многих критиков, был предсказуемо манипулятивным, щедро осыпав солью незажившие раны американцев.

Более удачной попыткой отобразить то, каким видели эти события их непосредственные участники, стал фильм Пола Гринграсса "Потеряянный рейс", посвящённый бунту пассажиров четвёртого самолета и снятый при активном содействии родственников погибших.

Тревожность на грани паники и неистовый патриотизм, которые накрыли американское общество после терактов, намеренно или нет передали герои фильма Клинта Иствуда "Американский снайпер" 2014 года. В байопике о жизни Криса Кайла, самого эффективного снайпера в истории вооруженных сил США, застрелившего 160 человек, есть множество малозначимых по-отдельности сюжетных линий - о безликих мусульманах, убиваемых на экране для удовольствия зрителей. Это киноклише приобрело в некоторой степени сатирические оттенки в оскароносном фильме Кэтрин Бигелоу "Повелитель бури"(The Hurt Locker).

Один из фильмов, в которых лучше всего отразились перемены и атмосфера после 11 сентября, снят не в США. Кинолента "Четыре льва" британского комика Криса Морриса 2010 года рассказывает о группе неумелых потенциальных террористов, планирующих теракт на Лондонском марафоне. Фильм, в котором Риз Ахмед сыграл главную роль, прекрасно передает как безумие экстремизма, так и атмосферу исламофобии в Британии.