Sziget-2023: семь выступлений, которые нельзя пропустить

От голоса поколения зумеров и ветерана хаус-музыки до сексуальной попсы – журналисты Euronews сделали свой выбор.

"Добро пожаловать на Остров свободы!" Шесть фестивальных дней, впечатляющая афиша, сотни концертов, более десяти площадок – многие гости фестиваля "Сигет", наверняка, будут разрываться между выступлениями любимых исполнителей и открытием для себя чего-то нового.

Журналисты Euronews изучили лайнап главного музыкального события Венгрии, чтобы помочь вам определится с выбором.

Bonobo

Bonobo Balazs Mohai/AP

Выступление в четверг 10 августа на FreeDome

Тео Фаррант: "Если вы отправились на Сигет в поисках пульсирующих басов, органично переплетающихся с оркестровыми интерлюдиями и естественно звучащими грувами, то специально для вас сыграет британский маэстро диджеинга и саунд-продюсирования Саймон Грин, более известный под сценическим псевдонимом Bonobo. После триумфа своего седьмого студийного альбома Fragments и пятидневной резиденции в легендарном лондонском Royal Albert Hall, Грин, бесспорно, является одним из самых уважаемых артистов в сфере танцевальной музыки. Любители "Сигета" могут ожидать от Грина и его ансамбля катарсического музыкального мастер-класса вне жанровых барьеров".

Лойл Карнер

Лойл Карнер Getty

Выступление в пятницу 11 августа на FreeDome

Тео Фаррант: "В этом году на "Сигет" приехал необычный рэпер из Лондона Лойл Карнер. Известный своими поэтическими и социально-ориентированными текстами, которые с лёгкостью накладываются на джазовые ритмы, он, несомненно, является одним из самых ярких сценических талантов Великобритании. За последний год мне посчастливилось увидеть его дважды, и в него трудно не влюбиться. От очаровательных личных анекдотов до неожиданных диалогов с публикой – его харизма и энергия на сцене не похожи ни на что".

Давид Гетта

Давид Гетта Joel Ryan/Invision

Выступает в субботу 12 августа на Главной сцене

Саския О'Донохью: "Дэвиду Гетте уже 55 лет, но его живые выступления всё так же свежи и энергичны. Французский диджей, музыкальный продюсер, видная фигура хаус-музыки и автор эйфоричных мелодий – один из хедлайнеров фестиваля. Известный своей впечатляющей синергией с публикой, а также способностью преодолевать жанровые границы, Гетта по-прежнему находится на вершине своего мастерства спустя почти 40 лет после выхода своего первого диска. Давние поклонники говорят, что он умеет создавать поистине незабываемые ощущения и славится своими многочисленными выходами на бис, давая публике именно то, что она хочет. Если вы ищете в Будапеште "бьющую ключом" музыку, то у легендарного француза родник не пересох!"

Арло Паркс

Арло Паркс Valentin Flauraud/Keystone via AP

Выступает в воскресенье 13 августа на Главной сцене

Давид Мурикан: "Что бы вы ни делали в этом году, не пропустите британскую певицу Арло Паркс. Поп-вундеркинд выпустила в этом году свой второй альбом Soft Machine, который сильно отличается от дебютного Collapsed in Sunbeams, удостоенного Mercury Prize. В этом году она глубже погрузилась в свои эмоции, и это сильно трогает. В последний раз, когда я был на её концерте, она начала выступление с душераздирающих слов: "Почти все, кого я люблю, подвергались насилию / И я в том числе". Конечно, в контексте яркого музыкального фестиваля это может показаться чем-то не самым приятным, но Арло Паркс обладает уникальным талантом держать руку на пульсе тревог своего поколения. Благодаря её спокойному голосу каждое слово звучит как поэзия, а её страстная манера держаться на сцене заразительна. Я завидую тем, кто сможет увидеть её в этом году на "Острове свободы". И мне жаль тех, кто решит пойти посмотреть на кого-то другого в этот момент".

Кэролайн Полачек

Кэролайн Полачек Robb Cohen/2022 Invision

Выступает в понедельник 14 августа на Главной сцене

Давид Мурикан: "В редакции Euronews Culture мы не можем насмотреться на Кэролайн Полачек. Мой уважаемый коллега застал её на Primavera Madrid в этом году, и, по правде говоря, меня до сих пор обуревает зависть. Я её поклонник с момента выхода альбома Pang 2019 года с суперпопсовой композицией So Hot You're Hurting My Feelings, и каждый раз, когда я вижу в сети видео её живых выступлений, меня просто завораживают её вокальное мастерство и танцевальные движения. Её новый альбом Desire, I Want To Turn Into You ошеломил нас трип-хоп битами и разнообразными инструментами, при этом это было захватывающее цельное шоу. Не упустите возможность увидеть Полачек – это будет попсовое, сексуальное и совершенно незабываемое событие фестиваля. Жаль, что меня там не будет".

Ханна Грэй

Ханна Грэй YouTube - hannahgrae.lnk

Выступление во вторник 15 августа на FreeDome

Давид Мурикан: "Я никогда не был на концерте Ханны Грей, но мне хочется это исправить! Возможно, она ещё не так известна, но вы наверняка слышали о ней благодаря её меланхоличной фортепианной версии (и феминистской переработке) хита группы Aqua Barbie Girl в 2021 году. Трек стал вирусным на TikTok, и обычно, то что нравится пользователям этой платформы, вызывает у меня как у сварливого старика, в которого я постепенно превращаюсь, совершенно обратную реакцию. Но тут почему-то я превзошёл себя, и мне хватило ума послушать её композиции. 20-летняя певица выпустила многообещающий дебютный альбом Hell is a Teenage Girl. Не могу судить по собственному опыту, но у меня есть ощущение, что её концерт в Венгрии станет живым и радостным событием".

Билли Айлиш

Билли Айлиш AP Photo/Lewis Joly

Выступает во вторник 15 августа на Main Stage

Саския О'Донохью: "Если вы все еще плачете от песни Билли Айлиш в фильме про Барби, мы не будем смотреть на вас косо. Песня 21-летней певицы What Was I Made For мгновенно стала классикой, и это достаточная причина, чтобы сходить на концерт на "Сигете". Айлиш хорошо известна своими жанровыми композициями –кто в своё время не напевал Bad Guy? Помимо её звездного бэк-каталога, есть ещё бесчисленное множество причин увидеть американскую исполнительницу, главная из которых – её неземной голос!"

Фестиваль Sziget 2023 года стартует в четверг 10 августа и продлится до вторника 15 августа.