Виктор Орбан выступил на фестивале Tusványos в румынской Трансильвании

Euronews

Премьер-министр Венгрии произнес речь на фестивале Tusványos. Румынские активисты попытались сорвать его выступление.

Румынские националисты, как и в прошлом году, провели демонстрацию во время фестиваля Tusványos в румынской Трансильвании. Несколько десятков протестующих с транспарантами с надписью "Есть то, что вечно: Трансильвания — румынская земля" планировали сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но уже на входе на площадку их остановили полицейские.

"Виктор Орбан придерживается тех же террористических принципов, что и российский президент, который является международным преступником. Он хочет оккупировать и аннексировать территории — такая же цель и у Орбана", — заявил один из активистов.

Конфликт между Бухарестом и Будапештом обострился в конце мая, когда президент Венгрии Каталин Новак посетила Трансильванию и намекнула на то, что регион, который перешел от Венгрии Румынии после Первой мировой войны, всё-таки венгерский.

В своем выступлении на фестивале глава венгерского правительства говорил о Китае, США и новом мировом порядке.

"Война — это не неизбежность. Условием для этого является способность мира найти новое равновесие. Вопрос в том, как. Правда в том, что этим должны заниматься большие мальчики, а не мы. Крупные игроки на политической сцене должны смириться с тем, что на небе два солнца", — заявил Виктор Орбан.

Орбан впервые выступил на фестивале в 1998 году, когда он, будучи новоизбранным премьер-министром, подчеркнул важность членства Венгрии в НАТО. Теперь он говорит о ЕС как о богатом, но слабом союзе, который чувствует себя скованным. По его словам, ЕС — это "старый чемпион по боксу": он показывает свои пояса, но больше не хочет выходить на ринг.