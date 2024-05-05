Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию

Председатель КНР Си Цзиньпин начал европейское турне с визита в Париж. После Франции он отправится в Сербию и Венгрию.

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Европу в то время, когда китайско-европейские отношения далеки от совершенства.

После первой остановки во Франции 6 и 7 мая в рамках 60-й годовщины установления франко-китайских дипломатических отношений Си Цзиньпин отправится в Сербию, а затем в Венгрию.

Каковы экономические и стратегические цели этого сугубо политического турне?

Война в Украине

Лидеры Китая и Франции сначала затронут вопрос войны в Украине.

Как заявили в Елисейском дворце, "Китай является одним из основных партнеров России", поэтому президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить Пекин "использовать имеющиеся у него рычаги влияния на Москву", чтобы "поспособствовать урегулированию конфликта".

Хотя китайские власти заявляют, что придерживаются нейтралитета и призывают к миру, они так и не осудили полномасштабное вторжение России в Украину.

Более того, резкий рост торговли между Россией и Китаем в 2023 году помог смягчить последствия экономических санкций против Москвы.

"Основное беспокойство, очевидно, вызывает вся та поддержка, которая может быть оказана Китаем в плане технологий двойного назначения и которая может помочь обновить всю российскую военную технику", — считает старший научный сотрудник института Жака Делора Эльвира Фабри, отвечающая за торговую геополитику.

Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны будут послать "четкий сигнал" о том, что Европа "готова ввести санкции против большего числа китайских компаний за критически важную поддержку военных действий Москвы", говорит директор азиатской программы Европейского совета по международным отношениям Янка Эртель.

Эммануэль Макрон приветствует Си Цзиньпина перед встречей в Елисейском дворце в Париже, 25 марта 2019. Thibault Camus/AP Photo

Торговая политика

Дискуссия по вопросам торговой политики также обещает быть напряженной.

Согласно заявлению Елисейского дворца, целью президента Франции Эммануэля Макрона является улучшение доступа французских и европейских компаний на китайский рынок и создание для них более справедливых "конкурентных условий".

По данным Евростата, в 2022 году дефицит ЕС в торговле с Китаем достиг рекордных 396 млрд евро, а в 2023 снизился на 27% до 291 миллиарда евро.

"Европейские опасения в значительной степени связаны с дисбалансом, создаваемым в секторе зеленых технологий", — говорит Элвира Фабри.

Еврокомиссия ведет несколько расследований в отношении субсидий Китая на производство электромобилей и солнечных батарей. В Брюсселе считают, что Пекин искуственно поддерживает слишком низкие цены на них, в результате чего с ними сложно конкурировать европейским производителям.

Однако, считает Янка Эртель, заявления Макрона вряд ли повлияют на поведение Пекина.

"Задача Си Цзиньпина не заключается в восстановлении связей, потому что, по его мнению, все хорошо. Он утверждает, что избыточных мощностей нет и что то, что происходит между Китаем и Россией, — это обычная торговля", — анализирует она.

Сербия и Венгрия

Президент Китая продолжит турне поездкой в Венгрию и Сербию.

"Этими двумя визитами в эти две европейские столицы Си Цзиньпин продемонстрировал, что он активно работает над созданием авторитарной оси в международной политике", — считает депутат Европейского парламента от Германии Райнхард Бютикофер.

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Эти две страны также считаются воротами к реализации китайской транспортной инициативы «Новый шелковый путь» в Европе.

Рабочий на месте реконструкции железнодорожной линии между Будапештом и Белградом, Проект во многом финансируется Китаем. Darko Vojinovic/AP Photo

Проект восстановления железнодорожной линии между Будапештом и Белградом, финансируемый в основном Китаем, для транспортировки грузов из греческого порта Пирей в Европу является флагманским проектом этих китайских инвестиций.

В Венгрии распространение китайских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей по всей стране свидетельствует об экономических связях между Будапештом и Пекином.

Строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей, построенного китайской компанией CATL в Дебрецене, Венгрия, 23 мая 2023 года. Denes Erdos/AP Photo

Визит совпадает с 25-й годовщиной бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде в 1999 году. Янка Эртель, директор азиатской программы Европейского совета по международным отношениям, анализирует возможность Си Цзиньпина "создать образы, аудитория для которых находится не в Европе, а в странах Глобального Юга", отмечая предполагаемое "расширение НАТО", "избирательное применение международного права США" или "разжигание войны", что контрастирует с "приверженностью Китая миру, диалогу и дипломатии".

Си Цзиньпин посещает Европу впервые после пандемии Covid-19.