Теперь это не только мир Барби, но и Кена. Песня Райана Гослинга из фильма ворвалась в британский топ-40 вместе с еще пятью хитами, побив все рекорды саундтреков.

Пока фильм "Барби" собирает рекордные кассовые сборы в кинотеатрах, саундтрек к ленте покоряет музыкальные чарты Великобритании.

В пятерку самых прослушиваемых песен страны попали сразу три композиции из фильма.

Саундтрек можно купить на розовой кассете Mattel

Песни "What Was I Made For" Билли Айлиш, "Dance The Night Away" Дуа Липы и "Barbie World" Ники Минаж и Ice Spice оказались в рейтинге на третьей, четвертой и пятой строчках соответственно.

В топ-40 попали шесть композиций из саундтрека — и это тоже рекорд.

Не обошлось и без "приветов из прошлого". Песня группы Aqua "Barbie Girl" в обработке Ники Минаж и Ice Spice также вернулась в чартs впервые после первого релиза в 1997 году.

Барби (Марго Робби) и Кен (Райан Гослинг) Warner Bros

Райан Гослинг: не "просто Кен"

Между песней Charli XCX "Speed Drive" (номер 19 в чарте) и песней Lizzo "Pink" (номер 39) затесался Райан Гослинг со своей балладой "I'm Just Ken" (номер 25).

Запоминающаяся композиция, написанная продюсером саундтрека Марком Ронсоном изначально не должна была исполняться самим Гослингом.

По словам Ронсона, на написание песни его вдохновил сценарий "Барби" Греты Гервиг и сочувствие к Кену, который счастлив только тогда, когда на него смотрит Барби в исполнении Марго Робби.

Барби и Кен на роликах MEGA/Getty

"У меня сразу же возникла идея для текста песни:

I'm just Ken

Anywhere else I'd be a 10

(пер. — Я просто Кен

В любом другом месте я был бы 10)

Она была немного в стиле эмо, бедный парень. Он такой привлекательный, но никто его не замечает", — сказал продюсер в интервью Vanity Fair.

В песне также есть слова “Is it my destiny to live and die a life of blond fragility?” (пер. — "Неужели мне суждено жить и умереть в жизни белокурой хрупкости?".

Райан Гослинг, что неудивительно, попросил исполнить этот трек.

Как бывший участник "Клуба Микки Мауса", звезда "Блокнота", очевидно, умеет попадать в ноты. Но исполнение "I'm Just Ken" превзошло все ожидания Ронсона и Гервиг.

Где заканчивается безграничный талант Райана Гослинга? Ethan Miller/Getty Images

Чтобы вывести композицию на новый уровень, Ронсон привлек к работе над ней ударника Guns N' Roses и Foo Fighters Джоша Фриза.

Реклама фильма по всему миру гласила: "Она — это всё. Он — просто Кен".

Но Кен в исполнении Гослинга покорил зрителей, а его проникновенное исполнение трека вызвало разговоры о премии "Оскар" за образ куклы, которая всегда была на втором месте после культовой Барби.

Новая эра саундтреков?

Хотя саундтрек к фильму "Барби" наполнен хитами, которые легко могут попасть в топовые поп-чарты, это не первая пластинка, оказавшаяся в хит-парадах.

В 2017 году саундтрек к фильму "Величайший шоумен" разошелся в Великобритании тиражом 2,1 млн экземпляров, обогнав новые релизы таких исполнителей, как Дрейк и Ариана Гранде.

Это достижение стало отступлением от тенденции, когда франшизы про супергероев и киновселенные избегали сотрудничества с музыкальными исполнителями, попавшими в чарты.

Тем не менее в последние пять лет сингл Post Malone & Swae Lee "Sunflower" из фильма "Человек-паук: Через вселенные" вошел в тройку лучших синглов 2018 года. Хитом стала и песня OneRepublic "I Ain't Worried" из прошлогоднего "Топ Ган: Мэверик".

Райан Гослинг также присоединился к коллеге по фильму "Место под соснами" Брэдли Куперу, невольно переквалифицировавшись из актера в актера/певца.

В фильме 2018 года "Звезда родилась" Купер спел песню Shallow в дуэте с исполнительницей главной роли Леди Гагой. Дуэт не только исполнил эмоциональную композицию на церемонии вручения премии "Оскар", но и возглавил чарт Billboard Hot 100.

Какие еще песни из фильма "Барби" стоит послушать?

Дуа Липа на премьере "Барби" в Лондоне Gareth Cattermole/Getty Images

Dua Lipa - "Dance The Night"

Дуа Липа в роли Барби-русалки сыграла в фильме роль, которую невозможно не заметить, но ее трек, откровенно говоря, поражает воображение. В нем звучит ню-диско, фанковые басовые линии и отсылки к эпохе Future Nostalgia. Она по праву занимает место главной композиции в саундтреке и звучит на фоне одной из самых ярких сцен фильма.

Charli XCX - "Speed Drive"

По какой-то причине Charli XCX одержима автомобилями, и большинство ее хитов содержат упоминание о них. Если вы нам не верите, погуглите. Ее песня "Speed Drive" является продолжением этой темы. Поп-принцесса привнесла в кино свой обычный стиль грубого синти-попа, который мы знаем и любим. Композиция вдохновлена песней Тони Бэзил "Mickey".

Билли Айлиш Axelle/Bauer-Griffin/Getty

Billie Eilish - "What Was I Made For"

Нежная баллада Билли в конце фильма — один из самых эмоциональных моментов всей ленты. Не будем спойлерить, но она идеально подходит к пробивающему на слезы монтажу.