Неправительственная организация Transparency International призывает ужесточить контроль над законодателями ЕС. Многие из них, как следует из отчета, занимают прибыльные должности в компаниях, которые оказывают давление на политику Брюсселя.

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Согласно отчету, опубликованному неправительственной организацией Transparency International EU, депутаты Европарламента в совокупности зарабатывают более 8,6 млн евро в год на "подработках", в том числе в частных компаниях, которые оказывают давление на политику Брюсселя.

НПО призвала запретить законодателям ЕС подрабатывать, поскольку, согласно данным, более двух третей из 705 депутатов раскрывают информацию о своей деятельности в ЕП.

Исследование показало, что в некоторых случаях евродепутаты входят в советы директоров корпораций, тесно связанных с их основной работой, и зарабатывают на стороне больше, чем в Европарламенте. Зарплата у законодателей - 10 тысяч евро в месяц.

В прошлом году после скандала, разразившегося вокруг предполагаемого иностранного влияния на принятие решений в Европарламенте, Брюссель провел реформу. Теперь законодатели публикуют более подробные сведения о своих внешних доходах.

Однако, как считают в Transparency International, новых правил все еще недостаточно для предотвращения конфликта интересов.

Подработка для евродепутата: где и сколько?

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских задекларировал 3 000 000 евро в год, работая на компанию Edvervita UAB. В местных СМИ сообщалось, что эта компания принадлежит Успасских и его детям, и имеет связи с крупными объектами коммерческой недвижимости в России.

Успасских, которого недавно исключили из центристской группы Renew Europe ("Обновляя Евроьпу") за гомофобные высказывания, не ответил на просьбу прокомментировать характер его связей с компанией.

Манфред Вебер из Германии декларирует чуть более 14 000 евро в месяц, в основном, благодаря своей роли президента Европейской народной партии. Моника Хольмайер (Германия/Европейская народная партия) получает около 75 000 евро в год за свою работу в сельскохозяйственной и энергетической компании BayWa AG. Аксель Восс (Германия/Европейская народная партия), по данным Transparency International,ежегодно добавляет к зарплате депутата 54 000 евро. Восс подрабатывает советником по защите данных в Deutsche Telekom и в юридической фирме Bietmann.

Как сообщили Euronews, согласно правилам, депутатам Европарламента разрешают осуществлять другой вид деятельности, но они не должны лоббировать интерсы компаний, в которых они работают.

"Возможно, сам евродепутат не вовлечен в часть деятельности, которая связана с с лоббированием", - сказал Euronews Рафаэль Кергено, старший сотрудник по вопросам политики Transparency International. Кергено при этом добавил: "Чем больше у нас всяких лазеек, тем сложнее становится обеспечить соблюдение даже тех правил, которые у нас есть".

BayWa - в базе данных лоббистов ЕС как компания, заинтересованная в сельскохозяйственной политике, а в списке Deutsche Telekom в качестве соответствующих областей политики указаны защита данных и искусственный интеллект.

Хольмайер, возглавляющая комитет парламента по бюджетному контролю, за время своей работы в качестве евродепутата представила поправки по вопросам сельскохозяйственной политики ЕС. Доклад Восса для парламентского комитета по искусственному интеллекту изобилует ссылками на вопросы конфиденциальности.

В заявлении, направленном по электронной почте в Euronews, Восс отметил: "Моя деятельность, связанная с декларированием дополнительного дохода, редко связана с моей ролью евродепутата". "Когда это происходит, я комментирую уже принятые законы и их юридическую интерпретацию, что не является конфликтом интересов", - сказал Восс.

Эти евродепутаты - не единственные, чья внешняя деятельность может вызвать недоумение.

Бывший министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт (Бельгия/Европейские консерваторы и реформисты), помимо заработка в качестве профессора университета, указывает, что зарабатывает 2 500 евро в месяц, работая в совете директоров NBX BV, антверпенской компании по разработке программного обеспечения.

"Работа в Европарламенте превыше всего"

По данным Transparency International, 20 самых высокооплачиваемых депутатов в подавляющем большинстве представляют правые и ультраправые партии. Но не только: Марек Белька (Польша, социалисты и демократы) занимает десятое место среди самых высокооплачиваемых законодателей.

Он декларирует доход в размере 5000 евро в месяц за членство в наблюдательном совете Венской страховой группы и еще 2000 евро в месяц за аналогичную работу в медицинской компании Pelion. По его словам, в его обязанности входит участие в четырех совещаниях в год.

"Эти встречи не противоречат моим парламентским обязанностям", — заявил Белька телеканалу Euronews, который также является членом организации ECON, регулирующей страховой сектор. Политик добавил: "Моя работа в парламенте превыше всего".

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"Насколько мне известно, из-за работы в совете директоров никаких конфликтов интересов ранее не существовало и не существует в настоящее время", - отметил Белька. По его словам, деятельность полностью сосредоточена на надзоре за управлением финансами, основанном на его "обширном опыте экономиста", а не на лоббировании или консультировании по законодательству.

На седьмом месте по величене дохода - Ги Верхофстадт (Бельгия/Renew Europe). Он, по данным Transparency International, получает 5000 евро за счет консультирования фонда зеленых инвестиций Planet First Partners. Верхофстадт утверждает, что это "ни в коей мере не вступает в конфликт с его взглядами и позицией при голосовании по вопросам экологии и устойчивого развития".

"В общем, никогда не было проблем, связанных с конфликтами интересов", — сказал пресс-секретарь бывшего премьер-министра Бельгии.

Взгляд со стороны?

Некоторые законодатели даже утверждают, что их оплачиваемые должности в крупных корпорациях улучшают разработку политики.

"Думаю, очень важно, чтобы депутаты Европарламента также принимали ответственное участие в жизни общества и бизнеса", — сказала Хольмайер. "Политики должны быть активны не только в политической башне из слоновой кости, но и за пределами парламента. Все должно быть прозрачно".

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По ее словам, BayWa — "одна из немногих крупных европейских компаний, способных противостоять китайским и американским корпорациям в глобальной конкуренции в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и возобновляемых источников энергии". При этом Хольмайер утверждает, что политические решения она принимает совершенно независимо.

"Опыт работы в различных организациях или в BayWa, а также полученные знания обогащают меня", — говорит Хольмайер о своей должности вне парламента, которая приносит ей в среднем 6 000 евро в месяц плюс транспортные расходы.

Рафаэль Кергено, старший сотрудник по вопросам политики Transparency International не обвиняет ни одного депутата Европарламента в неподобающем поведении. Он говорит, что предполагаемый конфликт интересов может быть рассмотрен только независимым органом, располагающим достаточными ресурсами, как это происходит во Франции.

Кергено отмечает, что многие другие страны пошли еще дальше, полностью запретив законодателям работать на второй работе. Каргено также отвергает аргумент Хольмайера о том, что внешняя работа может дать жизненно важную дополнительную перспективу - ведь, по его словам, для этого и существуют лоббистские группы.

"В Брюсселе действуют 12 000 организаций, которые, я уверен, более чем готовы донести свои проблемы до евродепутатов", - говорит Кергено. "Нужно ли вам действительно занимать должность в исполнительном совете компании? Это совершенно другой вид деятельности".