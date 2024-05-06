Россия объявила о подготовке к учениям с применением тактического ядерного оружия

By Euronews

Российские силы проведут военные учения с применением тактического ядерного оружия - "в ответ на провокационные заявления западных лидеров"

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Министерство обороны России объявило о подготовке к проведению учений с применением тактического ядерного оружия. Как говорится в сообщении ведомства, их цель заключается "в повышении уровня готовности российских нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, они состоятся по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ".

В МО РФ также заявили, что это в том числе станет ответом на угрозы и "провокационные заявления", прозвучавшие со стороны отдельных западных официальных лиц.

Учения, как уточнили в российском оборонном ведомстве, пройдут в ближайшее время, в них примут участие ракетные соединения Южного военного округа. В частности, будет привлечена авиация, а также силы Военно-морского флота.

Задействованные в учениях, заявили в МО, проведут комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Россия впервые публично объявила об учениях с применением тактического ядерного оружия, хотя ее стратегические ядерные силы регулярно их проводят. Тактическое ядерное оружие имеет меньшую мощность по сравнению с массивными боеголовками, которыми оснащаются межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для уничтожения целых городов.

Это заявление, по-видимому, стало предупреждением западным союзникам Украины о том, что они не должны еще больше втягиваться в более чем двухлетнюю войну.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон повторил, что не исключает отправки войск в Украину, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что украинские войска смогут использовать британское оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории России. Кремль назвал эти комментарии опасными, что усилило напряженность в отношениях между Россией и НАТО.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, подготовка Генерального штаба РФ к учениям с ракетными соединениями связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт в Украине. Об этом он написал в Telegram.

Как отметил политик, если страны Запада отправят свои войска в Украину, они напрямую вступят в войну. России придется отвечать на это, и, "увы, не на территории бывшей Украины", добавил Медведев.