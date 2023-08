Мы послушали новую версию песни "Money" от бывшего бас-гитариста группы Pink Floyd Роджера Уотерса. В октябре выйдет перезаписанная версия культового альбома "The Dark Side of the Moon".

Бывший бас-гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс анонсировал новое шоу в лондонском театре "Палладиум" 8 октября. В эту дату музыкант представит перезаписанную версию эпохального альбома группы The Dark Side Of The Moon.

Сольный альбом под названием The Dark Side Of The Moon Redux, приуроченный к 50-летнему юбилею оригинальной пластинки, представляет собой новую интерпретацию классики 1973 года. Над ним не работал ни один из других участников культовой прог-рок-группы, их не будет и на предстоящем лондонском концерте. Уотерс не будет выступать с бывшими коллегами по группе из-за давних разногласий с фронтменом Дэвидом Гилмуром — вместо него на сцену выйдут басист Гас Зейферт, барабанщик Джои Варонкер и гитарист Джонатан Уилсон, все они приняли участие в работе над переосмысленным альбомом.

Что побудило 79-летнего музыканта перезаписать пластинку? _"Оригинальный "Dark Side of the Moon" в некотором смысле похож на сетования пожилого человека на состояние человечества._Но Дэйв, Рик, Ник и я были так молоды, когда создавали его, и если посмотреть на окружающий нас мир, то очевидно, что послание не сохранилось. Именно поэтому я начал думать о том, что мудрость 80-летнего человека может привнести в переосмысленную версию", — объяснил Роджер Уотрес.

Премьера альбома назначена на 6 октября, но первый сингл с него "Money" (версия 2023) уже вышел. Вместо жизнерадостной песни, звучавшей в оригинальной записи, получился акустический трек.

Мы попробовали его послушать и... Мигель де Сервантес написал: "Где есть музыка, там не может быть зла". Новая версия Money вызывает желание найти последнее пристанище испанского писателя, положить оригинальную запись The Dark Side Of The Moon на его могилу и прошептать тихую молитву, благодаря любое божество по вашему выбору за то, что ему не пришлось слушать эту пародию, от которой кровь идет из ушей.

Дело не в ненависти к кавер-версиям. Некоторые записи и треки могли бы выиграть от переиздания. Дело также не в том, чтобы яростно защищать якобы священные песни с культового альбома. Это даже не самый лучший релиз Pink Floyd. Это звание принадлежит либо Animals, либо Wish You Were Here.

Первые несколько секунд новой версии "Money" были многообещающими: более медленный темп, приглушенный блюзовый звук. В конце концов, Уотерс заявил, что его перезаписанный альбом не является заменой оригиналу — в отличие от перезаписанных пластинок Тейлор Свифт. На бумаге это переосмысление имело определенный смысл, если принять во внимание, что политические и эмоциональные послания альбома 1973 года продолжают звучать и по сей день. Почему бы не переработать их и не придать им дополнительные угрюмые оттенки?

Но затем появился вокал, и вся диковинная сущность проекта раскрылась.

Всё это похоже на неглубокую пародию на Тома Уэйтса, в которой Уотерс подражает легенде с гравированным голосом и мрачной театральной вселенной.

Конечно, судить о новой версии по оригиналу несправедливо. В сентябре Уотерсу исполнится 80 лет, и его голос постарел. Но, к примеру, во фрагментах, где он читает "стихи", пытаясь превзойти Леонарда Коэна, и произносит фразы типа "Добро пожаловать в ад" — это следует воспринимать буквально.

Это музыкальный ад.

Поклонники Pink Floyd этого не заслуживают. А что касается храброго щенка в клипе, помолитесь за его душу. Он не выйдет оттуда невредимым.