Pink Floyd отметит 50-летие альбома "Тёмная сторона Луны" концертом во время солнечного затмения

David Mouriquand

Pink Floyd отметит 50-летие своего восьмого студийного альбома "Тёмная сторона Луны" ("The Dark Side Of The Moon") уникальным выступлением во время солнечного затмения. 20 апреля британская психоделическая рок-группа проведёт 42-минутный концерт на западе Австралии, на побережье Нингалу, включённом в список особо охраняемых природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это практически единственное место на Земле, где можно будет увидеть редкое астрономическое явление.

Фанаты уже говорят, что подобное "бывает лишь раз в жизни". Британцы исполнят все композиции легендарного альбома, а строчка Роджера Уотерса из песни "Eclipse" ("Но солнце затмевается луной...") должна совпасть с полной фазой затмения.

Мероприятием будет руководить давний творческий консультант Pink Floyd Обри Пауэлл, соучредитель арт-коллектива Hipgnosis, который разработал дизайн культовых обложек альбомов Pink Floyd.

"С момента выхода в 1973 году альбом "The Dark Side Of The Moon" стал гимном нескольких поколений по всему миру, – заявил Пауэлл, – ведь в нём рассматриваются универсальные темы алчности, бренности бытия, тёмных и светлых сторон человеческой психики и, конечно же, поисков нашего места во вселенной. Нет более подходящего способа отметить 50-летие диска, чем это редкое и красивое явление, которое визуально символизирует многое из того, что исследуется авторами альбома".

Насладиться живым выступлением Pink Floyd под открытым небом смогут только восемь счастливчиков: музыканты проводят конкурс среди своих австралийских поклонников. Претенденты должны записать 30-секундное видео и доказать, что именно они заслуживают билет на камерный концерт. Приём заявок завершится 7 апреля в 23:59.

Снова в чартах

Ранее в этом году группа объявила о юбилейном переиздании "Тёмной сторона Луны" – альбома, ставшего одним из самых продаваемых в истории музыкальной индустрии. За 50 лет по всему миру разошлись более 50 миллионов копий.

Бокс-сет, выпущенный в прошлом месяце, включает в себя виниловую пластинку с записью выступления группы в 1974 году на Уэмбли, а также книгу и новые музыкальные видеоклипы.

Благодаря переизданию альбом смог подняться на 17 строчку в британском хит-параде Official Albums Chart. В последний раз "Тёмная сторона Луны" появлялась в двадцатке хитов в октябре 2011 года.

Проводники "воук"-культуры?

Но некоторые встретили выпуск памятного издания критикой. Анонс в социальных сетях Pink Floyd сопровождался обновлённой фотографией культовой обложки с числом 50, пирамидальной призмой и радугой. В комментариях изумлённые фанаты "сетовали" на то, что Pink Floyd бросились в "ЛГБТ-пропаганду" и прочие проявления "воукизма".

"Почему здесь обязательно должна быть чёртова woke-радуга?"

При этом на оригинальной обложке 1973 года уже была радуга! Один из фанатов так прокомментировал гнев консерваторов: "Некоторые восприняли строчку из песни "Another brick in the wal", о том, что "нам не нужно никакого образования" ("we don't need no education") слишком буквально".

Оригинальный дизайн 1973 года (слева) и новая обложка, посвященная 50-летию альбома (2023). Harvest - Capitol / Twitter

Помощь украинцам

В прошлом году группа Pink Floyd выпустила специальный благотворительный сингл под названием "Hey Hey Rise Up", все средства от продажи были направлены НКО, помогающих пострадавшим от разворачивающегося российского вторжения в Украину.

Сингл был записан совместно с лидером украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

В декабре рокеры объявили, что благодаря треку собрали около полмиллиона фунтов стерлингов.