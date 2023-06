Начни с себя: экологически чистый тур группы Coldplay

Coldplay поделилась новыми данными, согласно которым знаменитая британская группа сократила выбросы углекислого газа почти наполовину благодаря своему экологичному мировому турне.

Любите вы их или ненавидите, или боитесь их слащавого стадионного поп-музыкального бренда, который сильно просел после превосходного альбома 2008 года "Viva La Vida or Death and All His Friends", вы не можете упрекнуть Криса Мартина и его веселую команду в том, что они не являются сторонниками "зеленого" образа жизни.

Ранее группа заявляла, что стремится сделать свои туры более экологичными, решив сократить выбросы углекислого газа несколькими способами, например с помощью производства электроэнергии для концертов от велосипедов и вырабатывающих электричество танцполов, а также благодаря сооружению декораций из бамбука и посадке деревьев за каждый проданный билет.

Теперь Массачусетский технологический институт опубликовал новое исследование, касающееся мирового тура группы Music Of The Spheres, который в настоящее время проходит в Великобритании.

Эти данные показывают, что Coldplay во время своего мирового турне произвели на 47 процентов меньше выбросов углекислого газа, чем в 2016 и 2017 годах, после чего группа заявила, что больше не будет гастролировать, пока не смогут делать это более экологично.

Вот что в Coldplay сказали о цифрах: "Это хорошее начало - и то, чем наша невероятная команда должна гордиться, - но очевидно, что еще есть возможности для улучшения".

Группа сообщила поклонникам: "Данные о выбросах за первые 12 месяцев тура были собраны, оценены и независимо подтверждены профессором Джоном Фернандесом из Инициативы экологических решений Массачусетского технологического института. Если сравнивать каждое шоу, то на данный момент тур "Music Of The Spheres Tour" произвел на 47% меньше выбросов CO2, чем наш последний стадионный тур (2016-17 гг.)".

Они добавили, что начали запускать все шоу (звук, свет, лазеры и т.д.) "от электрической аккумуляторной системы, которая позволяет нам использовать 100% возобновляемой энергии настолько эффективно, насколько это возможно", и что они используют электромобили и альтернативные виды топлива "везде, где это возможно, а также сократили до минимума использование отходов и пластика".

Coldplay также поблагодарили своих поклонников, которые "помогали заряжать аккумуляторы на электровелосипедах и кинетических танцполах; добирались на шоу пешком, на велосипедах или на общественном транспорте; пользовались контейнерами для мусора; ездили вместе; приносили многоразовые бутылки с водой; возвращали светодиодные браслеты после шоу. Просто придя на концерт, вы посадили дерево и помогли ряду экологических организаций, таких как The Ocean Cleanup и ClientEarth (команда юристов, защищающих окружающую среду)".

По словам профессора Джона Фернандеса из Массачусетского технологического института, который следит за ходом исследования, последние результаты являются "строго научными".

Фернандес говорит, что Инициатива экологических решений института "одобряет эту работу как важный и существенный шаг на пути к новой эре, когда крупные артисты будут проводить музыкальные мероприятия без выбросов углекислого газа". Группа заслуживает похвалы за то, что заказала эту работу и выступила в качестве авангарда мировой музыкальной индустрии, которая начинает серьезно относиться к реальности и созданию музыки в условиях антропоцена".

Выступление группы Coldplay Reuters

Coldplay - не первая группа, которая стремится к "нулевым" гастролям и не ограничивается поверхностным "зеленым поливанием". Massive Attack сотрудничают с климатологами, чтобы изучить способы организации "супернизкоуглеродных" мероприятий, передавая многолетние данные о гастролях в Центр исследований изменения климата при Манчестерском университете Tyndall, чтобы оценить, как индустрия может сделать лучше, а Билли Айлиш планировала экологичный тур на 2020 год, пока COVID не решил сделать исполнительную "полностью экологичной".

Участники рок-группы The 1975 также прилагают усилия: их летний фестиваль в лондонском Финсбери-парке, переживший пандемию, должен был стать первым в Великобритании мероприятием, которое полностью питалось от биотоплива, полученного из экологически чистого сырья, гидроочищенного растительного масла (HVO), и солнечных батарей. Они также представили концепцию повторного использования атрибутики: их поклонникам предложили возможность приносить свои старые футболки группы на концерты и бесплатно наносить на них трафаретную печать с новым брендингом.

Мировые туры всегда были экологическим кошмаром из-за транспортировки группы и оборудования. Исследования показали, что большинство выбросов от гастролей - часто более 90 процентов - приходится на переезды, и Coldplay пообещали свести к минимуму авиаперелеты и использовать "экологичное авиационное топливо" там, где перелеты неизбежны.

Как бы несовершенны ни были эти жесты больших групп, они могут привести к изменениям, и, надеюсь, параметры гастролей Coldplay могут стать, по крайней мере, эталоном для других артистов, отправляющихся в турне. Экологически сознательные посетители концертов также могут требовать от артистов, на концерты которых они ходят, определенного уровня ответственности.

Учитывая это, как насчет новой награды на "Грэмми", например? Fix You Coldplay Chalice of Keeping A Sky Full Of Stars... Или что-то в этом роде... Более броское название пока не придумано.

Мировое турне Music of the Spheres началось 18 марта 2022 года и продлится до 22 ноября 2023 года.