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Датский мастер создает экологичные надгробия

кладбище в Дании
кладбище в Дании Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Гранит можно заменить на глину, датскую глину. Это снизит затраты на доставку и уровень выбросов углекислого газа

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Что может выглядеть экологичнее, чем нетоксичное, не выделяющее вредных веществ надгробие? Но только не в Дании. В этой стране для этих целей используются, в основном, гранитные блоки, которые почему-то приходится импортировать из таких далеких стран, как Индия и Китай. Помимо углеродного следа при перевозке, этот камень сам по себе является тяжелым источником CO2.

Каменщик из Дании Николай Тымм-Андерсен решил заменить гранит местным ресурсом - глиной, которую можно обжигать. После специальной обработки материал затвердевает, как черепица. Эти творения уже завоевали ему несколько европейских наград в области дизайна и используются на некоторых датских кладбищах.

Тем не менее, Николай не совсем доволен - пока что ему приходится лепить надгробия из датской глины в формах в Германии, что приводит к перерасходу CO2 на транспортировку.

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