День святого Патрика: десятка интересных фактов

1. Святой Патрик не был ни Патриком, ни ирландцем.

Его звали Мэйвин Суккат. Он родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. Мэйвину было 16 лет, когда его похитили ирландские разбойники и продали в рабство. Он был приставлен пасти овец, бежал обратно в Британию и нашел убежище в монастыре.

Спустя годы он стал священником, принял имя Патриций и вернулся в Ирландию, чтобы попытаться обратить страну в христианство. Сегодня он является главным святым покровителем Ирландии.

2. Зеленый – не цвет святого Патрика

Первоначально цветом, ассоциирующимся со святым Патриком, был синий. На немногих сохранившихся изображениях Патрик предстает в синих одеяниях. Именем этого святого до сих пор называют определенный оттенок синего, который используется и в гербе Ирландии.

Зеленый цвет начал приобретать все большую популярность с 18-го века как символ трилистника, весны и Изумрудного острова. Именно зеленую униформу надели во время время восстания 1798 года ирландские солдаты.

В 19-ом веке зеленый окончательно стал национальным цветом Ирландии, а заодно и цветом праздника святого Патрика. Каждый год на День святого Патрика воды одной из небольших рек в Чикаго даже окрашивают в зеленый цвет на 5 часов.

3. Почему клевер ассоциируется со святым Патриком?

Святой Патрик использовал трилистник, чтобы рассказывать язычникам о святой троице. Сегодня он олицетворяет удачу во всем мире, особенно четырехлистный клевер.

4. Изгнал ли Святой Патрик змей из Ирландии?

Метафорически это может быть правдой! Но ученые утверждают, что в те годы в Ирландии змеи не водились из-за холодного климата.

5. Почему этот день отмечают 17 марта?

Святой Патрик умер 17 марта в 461 году. Католическая церковь называет день смерти святого святым днем, потому что считается, что именно в этот день он попадает на небеса.

Это национальный праздник не только в Ирландии, но и на острове Монтсеррат. В канадской провинции Ньюфаундленд его отмечают как региональный праздник.

6. В День святого Патрика нельзя было ходить в паб

Согласно ирландским законам, с 1903 по 1970 год День святого Патрика был религиозным праздником. Это означало, что все пабы были закрыты. Когда его "переквалифицировали" в национальный праздник, закон отменили и пабы открылись для празднования.

В настоящее время празднование Дня святого Патрика критикуют за то, что оно слишком коммерциализировано: люди не чтят святого Патрика и его наследие, а просто выпивают и веселятся.

7. Праздник для всех ирландцев мира

Празднования по всему миру включают парады, фестивали и céilithe (вечеринки с гэльской народной музыкой и танцами). Первое празднование в США состоялось в Бостоне в 1737 году.

Первый парад в День святого Патрика прошел не в Ирландии, а в Нью-Йорке в 1760-х годах. Около 31,5 миллиона американцев (почти десятая часть населения) сообщили о своем ирландском происхождении в ходе последней переписи населения США (2021 год). Для сравнения: население Ирландии составляет 5,03 миллиона человек.

В США есть 16 мест с названием Дублин.

8. Что получит президент США Джо Байден в этот день?

То же, что он получал каждый год с тех пор, как стал президентом США: хрустальную чашу, полную трилистников. Этот подарок традиционно преподносит ирландский премьер-министр лидеру США.

Этот год будет особенным, потому что впервые Байден получит трилистники лично. Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, ранее не позволяли вручать подарок лично, в 2021 году это было сделано по видеосвязи.

Традиция берет свое начало в 1952 году, когда Джон Хирн, ставший первым послом Ирландии в США, решил, что было бы неплохо отправить небольшую коробку трилистников президенту США Гарри Трумэну. В следующем году он пошел дальше и попросил назначить встречу, чтобы самому передать подарок новоизбранному президенту Дуайту Эйзенхауэру.

Этот жест положил начало традиции, которая поддерживает крепкие американо-ирландские связи и позволяет лидеру небольшой страны с населением 5 миллионов человек ежегодно встречаться с одним из самых влиятельных политиков в мире.

9. Кто такой Лепрекон?

Лепрекон, герой ирландского народного фольклора, стал одним из символов Дня святого Патрика относительно недавно. По преданию, этот небольшой коренастый человечек в зеленой шляпе и костюмчике хранит горшочки с золотом , зарытые на конце радуги. В каждом горшочке – 1000 монет, всего около 30 килограммов золота.

10. День, который нужно праздновать с "Гиннессом"

В День святого Патрика продажи "Гиннесса" растут до небес. В среднем в день в мире выпивается 10 миллионов пинт черного пива. В День святого Патрика эта цифра увеличивается более чем в два раза. По некоторым оценкам, 17 марта во всем мире будет выпито около 13-14 миллионов пинт "Гиннесса".

Кстати, как и святой Патрик, самое знаменитое пиво Ирландии тоже меняло свое название: первоначально оно называлось Porter, а позже Stout Porter.