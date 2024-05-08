Власти Ирландии перевозят просителей убежища из Дублина в деревни, местные протестуют

На фоне миграционных споров Ирландии и Британии и притока мигрантов власти республики пытаются найти, где бы разместить приезжих. В стране вспыхивают акции протеста, антимигрантские настроения используют ультраправые партии.

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Иммиграция становится всё более острой темой в Ирландии: число заявок на получение убежища удвоилось по сравнению с прошлым годом, власти с трудом справляются с ситуацией.

В понедельник несколько сотен человек приняли участие в протестном марше в центре Дублина. По сообщениям, демонстранты несли ирландские триколоры, символику двух мелких ультраправых партий, а также плакаты с надписями "Жизни ирландцев имеют значение" и "Экономические мигранты – не беженцы".

Перед собравшимися выступили несколько ораторов, в том числе кандидаты на предстоящих местных и европейских выборах.

Недовольные наплывом мигрантов встретилась с другими демонстрантами, в частности, сочувствующими палестинцам. Полиция развела две эти группы.

Как пишут местные СМИ, акция была организована жителями Ньютаунмаунткеннеди. Недавно в пустующем здании на окраине этой деревни на восточном побережье острова разместили мигрантов. Власти вывезли их из палаточного лагеря в Дублине.

Ряд комментаторов и СМИ, в частности юнионистское издание News Letter из британского Ольстера, раскритиковали ирландскую телерадиовещательную компанию RTÉ за то, что новость на сайте об антимигрантской акции "состояла менее чем из 130 слов" и "была погребена под десятками других".

Как утверждается, RTÉ также "умолчала", что на митинге скандировали лозунг "Шинн Фейн (правящая партия в Ирландии) – предатели".

Кризис усугубляется разладом в отношениях Ирландии и Британии из-за планов Лондона высылать мигрантов в Руанду, из-за чего возросло число тех, кто пересекает сухопутную границу Северной Ирландии. Дублин намерен вернуть недавно прибывших обратно в Соединённое Королевство, но принимать их там не хотят.

Среди ирландских политиков даже звучат предложения ввести контроль на почти 500-километровой границе между республикой и британским Ольстером. И это при том, что на протяжении всех переговоров по брекситу, с 2016 по 2019 год, Дублин боролся за то, чтобы граница между двумя Ирландиями оставалась только на бумаге.