Европейское турне Си Цзиньпина продолжилось в Сербии

Сербия и Венгрия, куда китайский лидер отправится в среду вечером, – важные партнёры Китая в реализации стратегического проекта "Пояс и путь", направленного на расширение его глобального влияния.

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После Франции, где в его адрес звучала приглушённая критика, Си Цзиньпин продолжил своё европейское турне в Сербии. Здесь, как и в Венгрии, куда председатель КНР отправится в среду вечером, не следует ожидать критики по поводу нарушений прав человека, нечестной конкуренции или поддержки Пекином Москвы.

В аэропорту имени Николы Теслы Си лично приветствовал сербский президент Александр Вучич, по словам которого, партнёрство с КНР помогает его стране развиваться.

Полуфинал "Евровидения" на гостелевидении Сербии заменили на прямое включение из аэропорта Белграда, где приземлился самолёт Си Цзиньпина.

Китай уже влил миллиарды инвестиций в экономику Сербии и соседних балканских стран, особенно в инфраструктурные объекты, горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. В прошлом году Пекин и Белград подписали соглашение о свободной торговле.

В ходе своего визита Си обсудит, в числе прочего, ход строительства высокоскоростной железной дороги между Будапештом и Белградом. Один из участков внутри Сербии построила РЖД, остальные доверили китайским компаниям.

Визит китайского лидера выпал на символическую дату: 25 лет назад США разбомбили посольство КНР в Белграде в ходе т. н. операции НАТО "Союзная сила" во время косовской войны. Тогда погибли трое китайских журналистов.

Тёплый приём ожидает Си Цзиньпина и у Виктора Орбана, который также поддерживает тесные связи с Россией и Китаем, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС.

Сербия и Венгрия – важные партнёра Китая в реализации его стратегического проекта "Пояс и путь".