День святого Патрика: от Дублина до Токио

Крупнейший в истории парад в честь празднования Дня святого Патрика в Дублине.Тема этого года - Spréach, что по-ирландски означает "искра".

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Нынешний парад в честь Дня святого Патрика в Дублине считается крупнейшим в истории: полмиллиона человек собрались посмотреть мероприятие, в котором приняли участие 4200 артистов, составивших 6 крупных шествий и 11 представлений, в том числе 14 марширующих оркестров из Ирландии, Франции и США.

Тема этого года - Spréach, ирландское слово, что означает "искра". Организаторы говорят, что речь идёт как об искре в глазах от увлечённости и вдохновения - так и о свете инноваций и открытий на протяжении всей истории страны

Святого Патрика, который считается покровителем Зелёного острова, чествуют парадами выходцы из Ирландии по всему миру, и прежде всего в США, которые многое сделали для того, чтобы этот день стал праздником.

Так, в Нью-Йорке утверждает, что отмечают здесь День святого Патрика с 1762 года, ещё до обретения колониями независимости.А в Бостоне в воскресенье состоялся 200-й парад: традиция здесь восходит к 1824 году.

География праздника святого Патрика расширялась и в наше время: с 1992 года его отмечают и в Японии . В Токио проходит один из крупнейших в мире парадов, и уж точно самый большой в Азии.