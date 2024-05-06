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Срочная новость. ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня

ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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ХАМАС объявил в понедельник вечером, что принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы остановить семимесячную войну с Израилем в секторе Газа.

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ХАМАС объявил в понедельник вечером, что принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы остановить семимесячную войну с Израилем в секторе Газа. 

О согласии ХАМАС стало известно спустя несколько часов после того, как Израиль приказал 100 000 палестинцев начать эвакуацию из южного города Рафах в преддверии военной операции.

Комментариев по поводу сделки от Израиля пока не поступало. Детали предложения Египтаи Катара пока не разглашаются. В последние дни участвующие в переговорах официальные лица заявили, что прекращение огня будет проходить в несколько этапов, в ходе которых ХАМАС освободит удерживаемых им заложников в обмен на вывод израильских войск из Газы.

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