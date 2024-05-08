США: действия ЦАХАЛ в Рафахе – не полномасштабное вторжение, а "ограниченная" операция

Вашингтон заявляет, что действия Израиля по пресечению "ввоза денег" для ХАМАС и борьбе с "контрабандой оружия" на границе с Египтом являются законными, и при этом призывает к скорейшему возобновлению работы КПП "Рафах" для продолжения поставок гуманитарной помощи.

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Израиль проводит военную операцию в Рафахе, установив оперативный контроль над пограничным переходом со стороны Газы, который является основным маршрутом для доставки гуманитарной помощи в осаждённый сектор.

Военные действия начались поздно вечером в понедельник, после того как правительство еврейского государства заявило, что предложение о прекращении огня, на которое якобы согласился ХАМАС, не соответствует требованиям Израиля.

На протяжении нескольких месяцев премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля проведёт операцию по уничтожению "последних опорных пунктов" ХАМАС в Рафахе, независимо от того, будет ли заключена сделка на переговорах о заложниках. По данным ЦАХАЛ, в приграничном с Египтом городе находятся четыре из шести оставшихся батальонов ХАМАС, а также члены руководства группировки и значительное число заложников, похищенных во время нападения на Израиль 7 октября, которое спровоцировало войну в Газе.

По словам Нетаньяху, действия ЦАХАЛ в Рафахе преследуют две цели: возвращение заложников, удерживаемых боевиками, и ликвидация ХАМАС. Бенни Ганц, член военного кабинета, сказал, что операция израильских военных будет "продолжаться и расширяться по мере необходимости".

Захват КПП "Рафах" – это очень важный шаг на пути к уничтожению оставшегося военного потенциала ХАМАС, включая ликвидацию четырёх террористических батальонов. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

ЮНИСЕФ сообщает, что сотни семей бегут из Рафаха в другие районы Газы. Детский фонд ООН призывает к немедленному прекращению наступления на южный город. "Наш худший страх – кошмар жителей Газы – похоже, стал реальностью. Реальностью, которую власть имущие в состоянии предотвратить", – заявил представитель организации Джеймс Элдер.

Госдеп: заявление о том, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня, не соответствует действительности

Источники в американской администрации заявили, что цели операции в Рафахе законны, подчеркнув, что речь не идет о полномасштабном наземном вторжении. Вашингтон также предупредил, что эта оценка может измениться, если наступление расширится и приведёт к длительному препятствованию поставкам помощи в Газу.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер также опроверг заявление ХАМАС о том, что группировка приняла предложение о прекращении огня.

"Они ответили поправками или встречным предложением, и сейчас мы прорабатываем детали", – добавил чиновник, отмечая, что глава ЦРУ Билл Бёрнс находится в Каире вместе с делегациями Израиля, Катара и ХАМАС.

Наши израильские коллеги сообщили нам, что операция минувшей ночью носила ограниченный характер и была направлена на то, чтобы лишить ХАМАС возможности заниматься контрабандой оружия и ввозить деньги в сектор Газа. Джон Кирби пресс-секретарь Совета национальной безопасности

При этом администрация Джо Байдена подтверждает сообщения СМИ о том, что на прошлой неделе Белый дом приостановил поставку авиационных бомб Израилю из-за опасений, что они "будут использованы при операции в Рафахе".

Это первый случай с 7 октября, когда США задерживают поставки оружия, предназначенного для Израиля.

Для большинства израильтян сделка по заложникам важнее, чем операция в Рафахе – опрос

Большинство израильских евреев (56%) считают заключение сделки по освобождению заложников более приоритетной задачей, чем военные действия в Рафахе, показал опрос Института демократии Израиля (IDI), опубликованный во вторник.

37% опрошенных представителей еврейской общественности называют приоритетом операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

Среди израильских арабов почти 89% говорят, что сделка по освобождению заложников важнее.

Сбор данных проводился с 1 по 6 мая 2024 года. 600 мужчин и женщин были опрошены через интернет и по телефону на иврите и 150 – на арабском.

КПП "Керем-Шалом" может открыться в среду

В Рафахе нашли убежище более 1,4 миллиона палестинцев, перемещённых из других районов сектора. Большинство из них живут в палаточных лагерях с ограниченным доступом к еде, воде и медицинскому обслуживанию.

По меньшей мере 27 человек, в том числе шесть женщин и девять детей, погибли в городе с вечера понедельника, сообщает CNN со ссылкой на источники в больницах на юге Газы. Эти данные невозможно проверить.

Вот как операцию ЦАХАЛ комментирует представитель группировки ХАМАС Усама Хамдан: "Нападение нацистских оккупантов на пограничный переход "Рафах" с Арабской Республикой Египет сегодня на рассвете является серьёзным преступлением. Это [нападение] на гражданский объект, находящийся под защитой международного права. Это вопиющее нарушение всех международных норм и конвенций".

По информации ООН, два основных пути доставки помощи в Газу теперь закрыты, поскольку КПП "Рафах" заблокирован для грузовиков. На прошлом неделе Израиль закрыл пограничный переход Керем-Шалом после того, как ХАМАС выпустил по нему ракеты, убив и ранив нескольких солдат.

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Как ожидают США, этот переход вновь заработает в среду.