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День святого Патрика: десять интересных фактов

Люди в костюмах в честь Дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия, 17 марта 2014 г
Люди в костюмах в честь Дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия, 17 марта 2014 г Авторское право Peter Morrison/AP
By Rita PalfiEuronews
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Ну например, Святого Патрика звали не Патриком, и он даже не был ирландцем

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1. Святой Патрик не был ни Патриком, ни ирландцем.

Его звали Мэйвин Суккат. Он родился в конце IV века в Британии в семье римлян. Мэйвину было 16 лет, когда его похитили ирландские разбойники и продали в рабство. Он был приставлен пасти овец, бежал обратно в Британию и нашел убежище в монастыре.

Спустя годы он стал священником, принял имя Патриций и вернулся в Ирландию, чтобы попытаться обратить страну в христианство. Сегодня он является главным святым покровителем Ирландии.

2. Зеленый – не цвет святого Патрика

Первоначально цветом, ассоциирующимся со святым Патриком, был синий. На немногих сохранившихся изображениях Патрик предстает в синих одеяниях. Именем этого святого до сих пор называют определенный оттенок синего, который используется и в гербе Ирландии.

Зеленый цвет стал популярен в XVIII веке, когда первоначальная идея носить трилистник была принята движением за независимость Ирландии; таким образом, зеленый цвет стал символом поддержки ирландской независимости.

Именно зеленую униформу надели во время время восстания 1798 года ирландские солдаты.

В 19-ом веке зеленый окончательно стал национальным цветом Ирландии, а заодно и цветом праздника святого Патрика. Каждый год на День святого Патрика воды одной из небольших рек в Чикаго даже окрашивают в зеленый цвет на 5 часов с использованием 45 фунтов красителя на растительной основе.

Зритель наблюдает, как река Чикаго окрашивается в зеленый цвет перед парадом в честь Дня Святого Патрика в Чикаго, суббота, 16 марта 2013 года.
Зритель наблюдает, как река Чикаго окрашивается в зеленый цвет перед парадом в честь Дня Святого Патрика в Чикаго, суббота, 16 марта 2013 года.PAUL BEATY/AP

3. Почему клевер ассоциируется со святым Патриком?

Святой Патрик использовал трилистник, чтобы рассказывать язычникам о святой троице: как Отец, Сын и Святой Дух могут быть отдельными сущностями, но в то же время едины. Сегодня трилистник символизирует удачу во всем мире, особенно четырехлистный клевер: Шансы найти такой клевер составляют 1:10 000.

4. Изгнал ли Святой Патрик змей из Ирландии?

Метафорически это может быть правдой! Но ученые утверждают, что в те годы в Ирландии змеи не водились из-за холодного климата.

5. Почему этот день отмечают 17 марта?

Святой Патрик умер 17 марта в 461 году. Католическая церковь называет день его смерти святым днем, потому что считается, что именно в этот день он попадает на небеса.

Это национальный праздник не только в Ирландии, но и на острове Монтсеррат. В канадской провинции Ньюфаундленд его отмечают как региональный праздник.

6. В День святого Патрика нельзя было ходить в паб

Согласно ирландским законам, с 1903 по 1970 год День святого Патрика был религиозным праздником. Это означало, что все пабы были закрыты. Когда его "переквалифицировали" в национальный праздник, закон отменили и пабы открылись для празднования.

В настоящее время празднование Дня святого Патрика критикуют за то, что оно слишком коммерциализировано: люди не чтят святого Патрика и его наследие, а просто выпивают и веселятся.

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Туристы позируют в центре Дублина, вторник, 17 марта 2020 года.
Туристы позируют в центре Дублина, вторник, 17 марта 2020 года.Peter Morrison/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

7. Праздник для всех ирландцев мира

Празднования по всему миру включают парады, фестивали и céilithe (вечеринки с гэльской народной музыкой и танцами). Первое празднование в США состоялось в Бостоне в 1737 году.

Первый парад в День святого Патрика прошел не в Ирландии, а в Нью-Йорке в 1760-х годах. Около 31,5 миллиона американцев (почти десятая часть населения) сообщили о своем ирландском происхождении в ходе последней переписи населения США (2021 год). Для сравнения: население Ирландии составляет 5,03 миллиона человек.

В США есть 16 мест с названием Дублин.

Кроме того, День Пэдди (как его принято называть) отмечается не только на Земле. Дважды о нем упоминали в космосе. В 2011 году ирландско-американский астронавт сыграл на 100-летней флейте на Международной космической станции. Два года спустя канадец Крис Хэдфилд отметил этот день, сфотографировав Ирландию с орбиты Земли и себя в зеленой одежде на космической станции.

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8. Что получит президент США Джо Байден в этот день?

То же, что он получал каждый год с тех пор, как стал президентом США: хрустальную чашу, полную трилистников. Этот подарок традиционно преподносит ирландский премьер-министр лидеру США. 

Традиция берет свое начало в 1952 году, когда Джон Хирн, ставший первым послом Ирландии в США, решил, что было бы неплохо отправить небольшую коробку трилистников президенту США Гарри Трумэну. В следующем году он пошел дальше и попросил назначить встречу, чтобы самому передать подарок новоизбранному президенту Дуайту Эйзенхауэру. 

Этот жест положил начало традиции, которая поддерживает крепкие американо-ирландские связи и позволяет лидеру небольшой страны с населением 5 миллионов человек ежегодно встречаться с одним из самых влиятельных политиков в мире.

9. Кто такой Лепрекон?

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Лепрекон, герой ирландского народного фольклора, стал одним из символов Дня святого Патрика относительно недавно. По преданию, этот небольшой коренастый человечек в зеленой шляпе и костюме хранит горшочки с золотом , зарытые на конце радуги. В каждом горшочке – 1000 монет, всего около 30 килограммов золота. Существует несколько оценок того, сколько стоит такой горшочек: от 427 000 до 2 миллионов долларов США (от 405 000 до 1,9 миллиона евро).

При этом женщин-лепреконов не существует. В ирландском фольклоре считается, что только мужчинам можно доверить важную миссию по охране золота.

10. День, который нужно праздновать с "Гиннессом"

В День святого Патрика продажи "Гиннесса" растут до небес. В среднем в день в мире выпивается 10 миллионов пинт черного пива. В День святого Патрика эта цифра увеличивается более чем в два раза. По некоторым оценкам, 17 марта во всем мире будет выпито около 13-14 миллионов пинт "Гиннесса".

Кстати, как и святой Патрик, самое знаменитое пиво Ирландии тоже меняло свое название: первоначально оно называлось Porter, а позже Stout Porter.

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И в завершение - популярный ирландский тост: "Пусть крыша над нами никогда не провалится, и пусть мы, друзья, собравшиеся под ней, никогда не поссоримся!". Ваше здоровье!

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