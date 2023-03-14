Женевский кинофестиваль: дороги войны и маяки надежды

Начало весны в Женеве отмечено проведением ежегодного кинофестиваля и форума правозащитной тематики FIFDH – международных слетов, которые проходят одновременно с сессией Совета ООН по правам человека.

Три темы фестиваля

Певица Барбара Хендрикс, покровительница фестиваля с момента его создания в 2003 году, открыла мероприятие, напомнив, что в 2023-м мир отмечает 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. В юбилейный год на фестивале принимают 36 фильмов, из них 7 - мировые премьеры. Запланированы свыше двух десятков семинаров и дебатов, половину можно посмотреть в режиме livestream.

"В этом году мы на фестивале раскрываем три основные темы , - рассказывает Ирен Шалланд, директор FIFDH. - Они связаны с проблематикой миграции, национализма; конфликтов и войн, а также глобального потепления. Мы действительно наблюдаем процесс трансформации общества на всех уровнях - геополитическом, социальном и индивидуальном".

"Земля внутри"

В категории художественных фильмов картина "Земля внутри" Фисника Максвилла поднимает взаимосвязанную проблематику войны и миграции.В центре сюжета - история косовара, живущего в Швейцарии. Ему предстоит вернуться на родину, чтобы буквально воскресить призраки прошлого - опознать родственников, найденных в братской могиле. Не называя в фильме страну, разделенную между сербским и албанским населением, режиссер, этнический косовар, раскрывает всю сложность жизни в расколотом обществе.

"Подобные истории, когда тела хоронят, а затем достают из братской могилы, случались во многих уголках, не только в Европе, но и на других континентах, - говорит он. - Если тайна остается под землей и не выходит на свет, то, думаю, замедляется не только мирный процесс, но и процесс примирения с землей, на которой мы живем. Эта земля - очень мощный символ, тем более когда мы видим масштаб не разрешенных сегодня геополитических вопросов в Европе, которые никогда не будут разрешены".

Куда девать дьявола?

"Мы не исчезнем" - пронзительный украинский фильм Алисы Коваленко. Картина повествует о мечтах и страхах 5 молодых людей Донбасса перед ожидаемым российским вторжением. Показ картины сопровождали дебаты о легитимности и эффективности создания международного трибунала по преступлениям агрессии против Украины

Сложный вопрос для юриста и писателя Пьера Хазана, модератора сессии. "Вопрос: что делать с тем, кого мы воспринимаем как дьявола? Можем ли мы договориться с ним? Должны посадить за решетку, возможно ли это? Или, имея с ним дело, нужно держать дистанцию? - вслух размышляет Хазан. - Есть мнения, что мы вообще не можем говорить с Путиным, потому что он несет ответственность за агрессию, а его войска совершают военные преступления, преступления против человечности, а есть другие – например, президент Франции, который считает: мы должны говорить с ним в любом случае, потому что однажды нам придется найти какое-то политическое решение".

Фрески руками мигрантов

В рамках фестиваля и форума организованы и другие проекты правозащитной тематики: например, Kids Guernica - фрески, созданные мигрантами, некоторые из которых не имеют документов. Художник Франсуа Бурланд руководит подопечными. "Мы трудимся вместе, создаем связи. Когда ребята расписывают такую поверхность, они в какой-то момент осознают: "О, да это настоящая работа!" Тут нужно быть выносливым, дисциплинированным, - рассказывает Бурланд. - Цель - не просто создать произведение искусства, а помочь молодым войти в мир, который они не знают".

Вся жизнь впереди

Среди специальных событий фестиваля - показ в шатре на берегу Женевского озера последнего фильма журналистки и режиссера Манон Луазо о юной афганской беженке Элахе, которую она встретила в Греции."Мы провели более года, снимая девочку, и она сама снимала свой путь, - вспоминает Луазо. - Ее детский взгляд на вещи олицетворяет историю стойкости всех таких детей, ну а еще это история о взрослении в дороге".

Картина отражает смелость и сомнения, боль и радости отважной девочки. Более трети вошедшего в фильм видеоматериала сделано самой Элахой. "Это по-настоящему коллективная работа, и это маяк надежды, - комментирует режиссер. - Для меня Элаха Икбали - символ всех детей, которые обладают невероятным мужеством и стремятся к своей мечте, что бы ни происходило вокруг".

Международный фестиваль и форум по правам человека продлятся в Женеве до 19 марта.