В Берлине назвали лучшие европейские фильмы

Европейская киноакадемия вручила ежегодные награды на церемонии в Берлине. Премия была учреждена в далеком 1988 году.

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Рейкьявик в прошлом году, Берлин - в нынешнем: Европейская киноакадемия 9 декабря вручила ежегодные премии за лучшие киноработы. Особенность нынешнего конкурса - в отсутствии четких фаворитов, а значит, в особой жесткости отбора. В итоге букет главных наград собрала картина французского режиссера Жюстин Трие "Анатомия падения" (в категориях лучший сценарий, режиссура, лучший фильм и лучшая женская роль актрисы Сандры Хюллер). Фильм повествует о самых темных сторонах жизни супружеской пары, мы узнаем историю семьи на суде, куда главная героиня, писательница, попадает по подозрению в убийстве мужа. "Думаю, что в Европе есть свобода, которую нужно охранять и защищать, ведь она великолепна, - заявила в интервью нашему каналу Жюстин Трие. - Свобода самовыражения, свобода говорить то, что думаешь - на самом деле это редкость. Когда путешествуешь по миру, понимаешь, насколько это ценно".

Сандра Хюллер также снялась в картине "Зона интереса" Джонатана Глейзера - леденящей душу истории о коменданте концлагеря Освенцим Рудольфе Хёссе и его жене. Актриса акцентирует важность работы проводимой Европейской киноакадемией. "Это необыкновенный труд. Незаметный, но такой важный! - говорит она. - Я имею в виду всех тех, кто работает за кулисами, делает все, чтобы собрать нас здесь, позволить встретиться и обсудить интересные темы".

Показанное в Берлине кино обнажает нерв европейской и международной повестки дня. "Зеленая граница" польского режиссера Агнешки Холланд - драма, рассказывающая о тяжелом положении мигрантов, застрявших между Беларусью и Польшей. "Есть фильмы, которые смело затрагивают широкий спектр тем, не только непосредственно политических. Хотя мы живем в реальности, которая является политизированной сама по себе, независимо от темы, - считает Холланд. Ее работа вызвала гнев польских консерваторов и ультраправых.

Тему мигрантов развивает и картина "Я капитан" итальянца Маттео Гарроне, снятая в Сенегале. Это - история двух молодых африканцев, которые оставляют родину и отправляются в полный опасностей путь в Европу в надежде на лучше будущее. "Кино стремится рассказывать истории, дарить зрителям опыт, вызвать сопереживание по отношению к персонажам, дать людям возможность пережить собственное субъективное путешествие", - отмечает Гарроне.

В шорт-лист конкурса этого года вошла и картина "Опавшие листья" финского режиссера Аки Каурисмяки - поэтичная комедия о паре, которая ищет любовь. "Опавшие листья" не завоевали наград, получив однако, блестящую критику.