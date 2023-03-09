Египетские археологи раскопали "улыбающегося" сфинкса с лицом римского императора

Об удивительной находке археологов Египта - статуе "улыбающегося" сфинкса возле храма богини неба Хатхор, сообщили в Министерстве туризма и древностей страны.

Она стала очередной в ряду открытий, сделанных в последние месяцы.

Исследователи полагают, что это стилизованное изображение древнеримского императора Клавдия, правившего с 41 по 54 год.

Рядом с прекрасно выполненным сфинксом команда археологов также нашла каменную плиту, надписи на которой сделаны как на латыни, так и египетскими иероглифами.

Cтатуя сфинкса возле храма в Дендере AFP

Политическое и экономическое значение недавних открытий в Египте

Храм Хатхор, расположенный примерно в 500 километрах к югу от Каира, имеет богатую историю. Когда-то здесь был найден Дендерский зодиак,древняя астрономическая карта, которая с 1922 года выставляется в парижском Лувре.

Египетское правительство пытается вернуть себе зодиак, который был вывезен французом Себастьеном Луи Сольнье более века назад.

Дендерский зодиак в Лувре, сентябрь 2022 года AFP

Обнаружение "улыбающегося сфинкса" - лишь одна из недавних многочисленных археологических находок в Египте.

Власти Гизы сообщили об открытии девятиметрового прохода внутри Великой пирамиды, который может вести к настоящей погребальной камере фараона Хуфу (Хеопса). В Луксоре обнаружен "целый жилой город римской эпохи".

К этому следует добавить новое исследование, которое проливает свет на загадочный древнеегипетский процесс мумификации, раскрывает рецепты, использовавшиеся для сохранения тел умерших на протяжении тысяч лет.

Несмотря на научную значимость этих открытий, некоторые эксперты полагают, что такие сообщения имеют больше политическое и экономическое значение. Египет переживает тяжелый экономический кризис. Экономика страны во многом зависит от туризма, важнейшей для Египта отрасли. Правительство надеется достичь турпотока в 30 миллионов человек ежегодно к 2028 году, что значительно больше, чем 13 миллионов до пандемии.

В этом году ожидается открытие Большого Египетского музея в Каире, который называют крупнейшим в мире музеем, посвященным одной цивилизации. В нем будет представлена самая большая коллекция реликвий Тутанхамона, которая когда-либо выставлялась, и ожидается, что он будет привлекать 5 миллионов посетителей в год.