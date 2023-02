Певица Бейонсе побила рекорд по числу "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручения премии "Грэмми". Американская певица Бейонсе побила рекорд по числу полученных в истории этих наград. Во время предварительного шоу Бейонсе назвали победительницей в номинациях "Лучшая танцевальная/электронная запись" за трек Break My Soul и "Лучшее исполнение в стиле R&B" — за Plastic Off the Sofa.

На основной церемонии Бейонс была награждена за песню CUFF IT в номинации "Лучшая песня в стиле R&B", а затем и стала обладательницей награды "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" за альбом Renaissance.

В рамках нынешней церемонии Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, в том числе в одних из ключевых - "Альбом года" и "Запись года". Ранее рекордсменом являлся венгерский и британский дирижер Георг Шолти с 31 наградой.

Композиция "Just like that" американской исполнительницы в стиле рок и кантри Бонни Рэйтт завоевала "Грэмми" в номинации "Песня года". Рэйтт получила награду из рук посетившей церемонию первой леди США Джилл Байден. В копилке певицы более десяти статуэток. За победу в номинации боролись также композиции: "Bad habit" в исполнении Стива Лэйси, "Break my soul" Бейонсе, "The heart part 5" рэпера Кендрика Ламара, "God did" Dj Khaled, "Easy on me" британской певицы Адель, "As It was" Гарри Стайлса, "All too well" Тэйлор Свифт, "About damn time" Мелиссы Джефферсон (известная как Лиззо) и "Abcdefu" GAYLE.

Певица Мелисса Джефферсон (известная как Лиззо) получила статуэтку "Грэмми" за песню About Damn Time в номинации "Запись года".

На награду также претендовали композиции As It Was Гарри Стайлса, Bad Habit Стива Лейси, Break My Soul Бейонсе, The Heart Part 5 рэпера Кендрика Ламара, Woman Амалы Дламини (известная как Doja Cat), You And Me On The Rock Брэнди Карлайл, God Morning Gorgeous Мэри Джей Блайдж, Easy On Me Адель и Don't Shut Me Down ABBA.

В номинации "Альбом года" победил Гарри Стайлс со сборником Harry's House. Конкуренцию певцу составляли Бейонсе, Бенито Окасио (известный как Бэд Банни), Мэри Джей Блайдж, Лиззо, Кендрик Ламар, британская группа Coldplay, Брэнди Карлайл, Адель и ABBA.

74-летний Оззи Осборн получил награду в номинации "Лучший рок-альбом": Patient Number 9. Музыкант также удостоился приза за лучшее металлическое исполнение песни Degradation Rules, записанную с коллегой-основателем Black Sabbath Тони Айомми.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х гг., когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 г. для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи. В 1958 г. эта организация учредила премию, получившую название "Грэмми" (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.