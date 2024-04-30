Дублин и Лондон спорят из-за мигрантов

By Euronews

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что его страна не примет обратно мигрантов, проникших в Ирландию из Великобритании.

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Власти Ирландии пытаются справиться с миграционным кризисом. Причина - принятый в Великобритании закон о высылке нелегалов в Руанду. По словам вице-премьера Ирландии Михола Мартина, мигранты массово бегут в республику, опасаясь что британские власти их отправят в восточноафриканскую страну.

Джад Аль Хамарне, проситель убежища:"Я боялся, потому что я слышал от многих людей, что, мол, они вас отправят в Руанду. Так что я боялся, они (британские власти) это сделают".

Правительство Ирландии должно представить законопроект, который, как предполагается, упростит возвращение нелегалов в Соединенное Королевство. Однако британский премьер уже заявил, что его страна мигрантов не примет.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:"Мы не собираемся принимать обратно мигрантов, попавших в Ирландию, страну ЕС, поскольку другой член ЕС, Франция, не принимает обратно мигрантов, нелегально проникших в Великобританию. Разумеется, мы не собираемся этого делать. Я твердо намерен запустить нашу схему в Руанде, потому что нам нужен сдерживающий фактор".

Жители Ирландии, недовольные наплывом беженцев, накануне провели протестные акции.

На прошлой неделе министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти сообщила, что более 80 процентов просителей убежища, прибывают в страну из Великобритании через сухопутную границу с Северной Ирландией. Однако во вторник вице-премьер Михол Мартин заявил, что это утверждение не основано на статистических данных.