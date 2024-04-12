By Euronews

Президент РФ заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом, но без навязывания схем, "которые не имеют ничего общего с действительностью". Украинский лидер напомнил, что "площадкой по политическому регулированию станет Саммит мира, который состоится в июне".

РЕКЛАМА

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но без "навязывания ей каких-либо схем".

На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин повторил, что Россия не отказывалась от мирного урегулирования, обратив при этом внимание, что её представителей не пригласили на глобальный Саммит мира, который пройдёт в Швейцарии в середине июня.

"Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.

Россия отвергает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, которая предполагает вывод российских войск с территории страны, возвращение оккупированных регионов, выплату репараций, создание спецтрибунала по военным преступлениям, совершенным военнослужащими РФ, и предоставление Киеву международных гарантий безопасности.

Выступая в Вильнюсе на итоговой пресс-конференции саммита "Инициативы трех морей", Зеленский предупредил европейских лидеров, что отсутствие помощи может привести к новым потерям ВСУ.

"Критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил обещание по поставкам оружия и снарядов Украине", - подчеркнул Зеленский.