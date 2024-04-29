Илон Маск в Пекине

Гендиректор Tesla обсудил в Пекине с премьер-министром КНР запуск системы полного самоуправления (FSD), а также разрешение на передачу данных за границу.

РЕКЛАМА

Генеральный директор Tesla Илон Маск прибыл в Пекин по приглашению Китайского совета по содействию международной торговле.

Поднебесная - второй по величине рынок для Tesla. В Шанхае нходится первый завод компании по производству автомобилей за пределами США, в прошлом году он поставил около 947 тысяч автомобилей.

В ходе переговоров с премьером КНР Ли Цяном Маск обсуждался запуск системы полного самоуправления (FSD), а также разрешение на передачу данных за границу Это вызвало некоторые опасения в Китае, поскольку возникают вопросы о том, какие данные может собирать американская компания.

Визит Маска происходит в то время, как мировые производители автомобилей продвигают свои последние модели, в частности электромобили, на Пекинском автосалоне.

Данные Китайской ассоциации автопроизводителей показывают, что на долю китайского рынка приходится почти 65% общих мировых продаж NEV (Neighborhood Electric Vehicle)- электромобилей для локальных поездок с ограниченной скоростью.