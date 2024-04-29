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Илон Маск в Пекине

На этой фотографии, опубликованной информационным агентством Синьхуа, основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск (слева) встречается с премьер-министром Китая Ли Цяном
На этой фотографии, опубликованной информационным агентством Синьхуа, основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск (слева) встречается с премьер-министром Китая Ли Цяном Авторское право Wang Ye/Xinhua
Авторское право Wang Ye/Xinhua
By Кнарик Хачатрян
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Гендиректор Tesla обсудил в Пекине с премьер-министром КНР запуск системы полного самоуправления (FSD), а также разрешение на передачу данных за границу.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск прибыл в Пекин по приглашению Китайского совета по содействию международной торговле. 

Поднебесная - второй по величине рынок для Tesla. В Шанхае нходится первый завод компании по производству автомобилей за пределами США, в прошлом году он поставил  около 947 тысяч автомобилей. 

В ходе переговоров с премьером КНР Ли Цяном Маск обсуждался запуск системы полного самоуправления (FSD), а также разрешение на передачу данных за границу Это вызвало некоторые опасения в Китае, поскольку возникают вопросы о том, какие данные может собирать американская компания.

Визит Маска происходит в то время, как мировые производители автомобилей продвигают свои последние модели, в частности электромобили, на Пекинском автосалоне.

Данные Китайской ассоциации автопроизводителей показывают, что на долю китайского рынка приходится почти 65% общих мировых продаж NEV (Neighborhood Electric Vehicle)- электромобилей для локальных поездок с ограниченной скоростью.

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