Многотысячный митинг в поддержку властей и "закона об иноагентах"

By Euronews и AP

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелл предупредил, что законопроект "вызывает серьезную озабоченность" и заявил, что его принятие "негативно скажется на прогрессе Грузии на пути вступления в ЕС".

РЕКЛАМА

Тысячи людей приняли участие в митинге в столице Грузии Тбилиси в поддержку спорного закона о прозрачности иностранного влияния.

Вызвавший разногласия документ предписывает средствам массовой информации и некоммерческим организациям регистрироваться как находящимися под иностранным влиянием, если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

Критики говорят, что это нарушает демократические принципы и может подорвать шансы страны на вступление в Европейский Союз - а сторонники законопроекта настаивают на том, что обеспечение прозрачности имеет решающее значение в борьбе за сохранение национальной идентичности.

"Я обещаю вам, что мы преодолеем все невзгоды, укрепим наш суверенитет, сохраним мир, поднимем экономику Грузии и станем частью ЕС в 2030 году", - общает основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Выступая на митинге, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении Грузии в конце года.

"Мы призываем ЕС проявить должное уважение к грузинскому обществу, в отличие от июня 2022 года, восстановить справедливость и начать переговоры о вступлении в этом году. Это запрос грузинского общества, это то, чего заслуживают народ и государство", - сказал Кобахидзе.

Законопроект идентичен предложенному в 2023 году, который правительство было вынуждено отозвать из-за массовых протестов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, если он будет принят парламентом.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелл предупредил, что законопроект "вызывает серьезную озабоченность" и заявил, что его принятие "негативно скажется на прогрессе Грузии на пути вступления в ЕС".