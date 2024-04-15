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Города на востоке Украины - под российскими ударами

Разрушения в городах на востоке Украины после российских ударов
Разрушения в городах на востоке Украины после российских ударов Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Россия разрушает инфраструктуру Украины. Удары по городам на востоке не прекращаются. Украине срочно нужна помощь Запада.

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Российские удары по городам на востоке Украины не прекращаются: Россия стремится разрушить инфраструктуру страны. Нападениям подвергаются и жилые дома. В числе городов, наиболее пострадавших от последних авиаударов - Славянск, Днепр и Херсон.

Помимо ракетных и беспилотных атак Херсон, отвоеванный Украиной в конце 2022 года, подвергается артиллерийскому обстрелу. По мере того, как российские атаки усиливаются, Украина просит Запад пополнить запасы истощаемой системы противовоздушной обороны.

В Софии открылась Вторая Черноморская конференция по безопасности, на которой обсуждается влияние российской агрессии на регион. Украина, которая стала соорганизатором конференции вместе с Болгарией, получила новые обещания поддержки.

Атанас Запрянов, исполняющий обязанности министра обороны Болгарии:

"Позвольте мне подчеркнуть, что мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется для победы в этой войне. Уверяю вас, что поддержка Украины будет оставаться в центре внимания нашей оборонной политики на протяжении всего срока полномочий нынешнего временного правительства".

Но Украине приходится тяжело в ожидании давно обещанной помощи с запада, которая задерживается. Ей срочно нужны новые поставки, чтобы укрепить оборону и противостоять интенсивным российским атакам.

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